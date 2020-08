Raju video Minskistä: Auto ajaa mellakkapoliisien päälle

Turvallisuusjoukkojen kovat otteet ovat kääntäneet valkovenäläiset presidenttiä vastaan.

Vaikka suurin osa Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastaisista mielenosoituksista on sujunut rauhallisesti, osa mielenosoittajista on heittänyt kiviä, käyttänyt kaasusumuttimia ja ajanut autolla mellakkapoliisien päälle, kertoo The New York Times (NYT).

NYTin digitaalisen tutkijaryhmän journalisti Christiaan Triebert on jakanut Twitter-tilillään dramaattisia videoita. Yhdellä videolla auto ajaa Minskissä suoraan mellakkapoliisien ryhmittymään.

Jo yli 26 vuotta vallassa olleen presidentti Lukašenkan vastaiset mielenosoitukset vilpillisten presidentinvaalien jälkeen jatkuivat ennätyksellisen suurina viime viikonlopun aikana. Alkuviikoksi odotetaan uusia mielenilmauksia ja suurten valtionyritysten lakkoilmoituksia.

Turvallisuusjoukot hajottivat mielenosoituksia väkivaltaisesti viime viikolla. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kymmeniä videoita tilanteista, joissa poliisit pahoinpitelevät raa’asti mielenosoittajia. Poliisin kovien otteiden vuoksi osa protesteista muuttui väkivaltaisiksi, kun ihmiset yrittivät vapauttaa kiinniotettuja aktivisteja.

Poliisin rajut otteet sekä tuhansien ihmisten pidätykset ovat kääntäneet monet valkovenäläiset ja jopa Lukašenkaa aiemmin tukeneet valtion omistamien tehtaiden työntekijät häntä vastaan.

Opposition mukaan presidentti väärensi viikko sitten pidettyjen presidentinvaalien tuloksen. Virallisten tulosten mukaan hän sai äänistä 80 prosenttia.

Lukašenka on todennut, että uusia vaaleja ei järjestetä. Hän sanoi maanantaina voivansa jakaa vallan, mutta ei painostuksen alla. Samaan aikaan mielenosoituksia ja lakkoja on tullut entistä enemmän.

There were also seen of cars driving into riot police, like this dramatic scene in Minsk. Here's another instance: https://t.co/dm7J5Pe4m5. pic.twitter.com/nPqjpdtjbx — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 17, 2020

Protests in Belarus are the biggest in the country's history. Here's how a government crackdown backfired after a slew of videos and photos circulated showing the sheer brutality of police and security officers. https://t.co/LybcCoGS3w pic.twitter.com/yWGGrQQob8 — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 17, 2020