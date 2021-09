Raju video leviää – Britanniassa tapellaan jo bensiinistä

Britannian polttoainepula on puhuttanut viime päivien aikana. Kriisin taustalla ovat etenkin logistiset ongelmat, sillä niin EU-ero kuin pandemiakin ovat aiheuttaneet kuljetusalalle merkittävän työvoimapulan. Boris Johnsonin hallitus varautuukin nyt ”tyytymättömyyden talveen”.

Daily Mail muistuttaa kuitenkin, että maan huoltoasemista suljettuna on alle sata, mikä vastaa noin prosenttia kaikista maan asemista. Tilanne voi kuitenkin vielä huonontua, ja useat ketjut ovat rajoittaneet yksittäisen polttoaineoston 30 puntaan.

Ihmiset ovat viime päivien aikana hamstranneet polttoainetta, ja asemille onkin syntynyt pitkiä jonoja ja ruuhkia. Vaikka niin viranomaiset kuin autoilijoita edustava AA-järjestö ovatkin pyrkineet rauhoittelemaan tilannetta, on ihmisten paniikki aiheuttanut jopa käsirysyjä.

Daily Mailin mukaan esimerkiksi Sidlesham pikkukaupungissa poliisi jouduttiin kutsumaan paikalle rauhoittelemaan Esson asemalla syntynyttä kaaosta. Video tilanteesta leviää sosiaalisessa mediassa.

Johnsonin hallitus ilmoitti lauantai-iltana myöntävänsä tilapäiset viisumit 5000 ulkomaalaiselle kuljettajalle tilanteen helpottamiseksi. Daily Mailin mukaan pelkona on kuitenkin että tämäkään ei riitä, sillä maassa arvioidaan olevan nyt 90 000 kuljettajan vaje. Työvoimapula on aiheuttanut suuria ongelmia useiden alojen jakeluketjuille.

#petrolpanic Punch Up

Four men erupted into a fight yesterday on a Esso station petrol forecourt in the #Sidlesham #Chichester .

Onlookers watched on in comedy as the filming man narrated the goings on, #petrolshortage #fight

Credit @YappAppLtd Ben Lack pic.twitter.com/pi3dt7GJpf

— Sussex News – Breaking News for Sussex (@SussexIncidents) September 25, 2021