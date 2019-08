Raju video Hongkongista: Pahoinpidelty poliisi joutuu uhkaamaan aseella

Hongkongin kansainvälisellä lentokentällä sattui läheltä piti -tilanne, kun alakynteen joutunut poliisi joutui vetämään aseensa esiin ja uhkaamaan päälle käyneitä mielensoittajia.

Mielenosoitus Hongkongin kansainvälisellä lentokentällä kärjistyi väkivaltaiseen yhteenottoon tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

The Wall Street Journalin toimittajan kuvaamalla videolla Hongkongin mellakkapoliisin jäsen ottaa kiinni naismielenosoittajaa ja saattaa hänet maahan.

Välittömästi tämän jälkeen monet muut mielenosoittajat käyvän poliisin päälle ja työntävät hänet terminaalin lasiseinustan nurkkaan.

Poliisi menettää kilpensä ja pamppunsa, jota käytetään häntä vastaan. Tilanteen karatessa käsistä poliisi vetää virka-aseensa esiin ja uhkaa mielenosoittajia.

Mielenosoittajat perääntyvät ja tilanne rauhoittuu. Heti tämän jälkeen hänen kollegansa saapuvat paikalle ja saattavat kovia kokeneen poliisin turvaan.

Välikohtaus sattui sen jälkeen, kun kentälle saapuneet mielenosoittajat ottivat kiinni mannerkiinalaisen henkilön, jota epäiltiin vakoojaksi.

Mielenosoittajat valtasivat lentokenttäterminaalin ja pitivät henkilöä vankina tuntien ajan. Lopulta mies saatiin paikalle tulleeseen ambulanssiin.

Tilanne kuitenkin kärjistyi, kun mielenosoittajat hyökkäsivät poliisien kimppuun. Poliisit yrittivät auttaa ambulanssia lähtemään. Mielenosoittajat rikkoivat myös paikalle tulleen poliisiauton ikkunoita.

Hongkongin poliisin mellakkayksikkö hajotti mielenosoituksen lentokentällä käyttäen pippurisumutetta ja pamppuja.

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesäkuun alussa. Protestit alkoivat kiistellystä lakialoitteesta, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue. Se oli pitkään Britannian hallinnassa. Hongkong siirtyi 1997 Kiinan hallintaan yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatetta soveltaen.

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz

— Mike Bird (@Birdyword) August 13, 2019