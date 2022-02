Raju myrskyvaroitus: Armeija valmiudessa Britanniassa

Viranomaiset ovat varoittaneet hengenvaarallisista sääolosuhteista Eunice-myrskyn iskeydyttyä Britanniaan perjantaiaamuna.

Maan etelä- ja itäosiin sekä Walesiin on julistettu harvinaiset ”punaiset” säävaroitukset, millä viitataan ilmassa lentävien irtokappaleiden aiheuttamaan vaaraan. BBC:n mukaan Wightsaarella mitattujen tuulenpuuskien nopeus on ollut 150 kilometriä tunnissa.

Eunicea on kuvailtu pahimmaksi myrskyksi ainakin kolmeen vuosikymmeneen. Satoja kouluja on suljettu, ja liikenteessä on ollut suuria häiriöitä. Tuhannet kiinteistöt ovat tällä hetkellä ilman sähköä.

Tuulen on varoitettu irrottavan rakennusten kattorakenteita sekä kaatavan voimalinjoja ja puita. Rannikkoalueilla voi esiintyä tulvia.

Ihmisiä on kehotettu sitomaan kiinni pihoilla sijaitsevia kappaleita, varmistamaan ovien ja ikkunoiden pysyminen kiinni ja jättämään autot suojaan autotalleihin. Poliisi on eristänyt monia puistoja turvallisuussyistä.

Hallituslähde sanoo BBC:lle, että tilanteeseen on varauduttu sadoilla voimakkailla pumpuilla ja 6 000 henkilön valmiusosastolla. Pääministeri Boris Johnsonin mukaan asevoimat on asetettu valmiuteen mahdollisia pelastus- ja raivaustöitä varten.

Lontoon Heathrow’n lentoasema on vähentänyt liikennettä rajun tuulen vuoksi. EasyJetin matkustajakone joutui kääntymään takaisin Ranskaan kahden epäonnistuneen laskeutumisyrityksen jälkeen.

