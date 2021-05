Raju muutos: Koronakuolemat lähes nollissa eri puolilla Britanniaa

Britannian koronavirusepidemia on rauhoittunut viime viikkojen aikana rokotushankkeen etenemisen myötä.

Maassa jo yli 52 prosenttia väestöstä ja aikuisista kaksi kolmesta on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta.

Tartuntoja on vahvistettu viime päivinä hieman yli 2 000 eli vain kolmasosa maaliskuun lopun lukemista. Tammikuun alussa Britanniassa vahvistettiin päivittäin jopa 60 000 uutta tartuntaa.

Maan tilastokeskuksen mukaan Englannin ja Walesin jokaisella alueella koronakuolemat laskivat nolliin ainakin yhtenä päivänä huhtikuun viimeisellä viikolla. Koronaan menehtyi viikon aikana 140 henkilöä eli alle puolet influenssaan ja keuhkokuumeeseen kuolleista.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan tuoreet luvut osoittavat maan strategian toimineen. Tavoitteena on purkaa loput koronarajoitukset kesäkuun loppuun mennessä.

Baarien ja ravintoloiden tarjoilu sisätiloissa sallitaan 17. toukokuuta, jolloin myös matkailua avataan.

Times-lehden mukaan hallituksen Sage-tiedepaneeli on varoittanut kolmannesta epidemia-aallosta myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Rokotteiden ansiosta suurin osa tautitapauksista jäänee lieviksi.

This @ONS data shows that our strategy is working.

The vaccine is saving lives in the real world, so when it's your turn, come forward & get the jab. https://t.co/ku0vsp3h1n

— Matt Hancock (@MattHancock) May 11, 2021