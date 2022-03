Raju hintapiikki, Venäjän kaasusta 700 miljoonan euron lasku EU:lle

Venäjän uusi hyökkäys Ukrainaan, EU:n Moskovalle asettamat talouspakotteet ja Venäjän mahdolliset vastapakotteet saattavat kärjistää maakaasun hintakriisiä entisestään.

EU toi torstaina maakaasua Venäjältä lähes 700 miljoonan euron arvosta. Euroopan maakaasusta 40 prosenttia tuodaan Venäjältä.

– 700 miljoonaa euroa yhdessä päivässä, korostaa brysseliläisen Bruegel-tutkimuskeskuksen tutkija Georg Zachmann.

Hänen Twitterissä jakamassaan taulukossa (jutun alla) kuvataan, kuinka paljon EU maksaa Venäjälle päivittäin maakaasusta. Hinta on noussut selvästi Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Varsinainen hintapiikki osui torstaille 3. maaliskuuta.

Zachmann suhteuttaa EU:n Venäjältä tuoman kaasun päivittäisen arvon kehityksen Ukrainalle annettuun aseelliseen apuun.

– Saksan Ukrainalle lähettämät 2 700 Strela-ilmatorjuntaohjusta ovat luultavasti arvoltaan noin 10 prosenttia siitä (700 miljoonasta eurosta torstaina).

Bruegel-tutkimuskeskuksen tutkijat Simone Tagliapietra ja Guntram Wolff varoittavat Venäjän voivan ryhtyä vastatoimiin länsimaita vastaan.

– Venäjä voi esimerkiksi iskeä kipeästi takaisin lopettamalla kaasutoimitukset maihin, joiden riippuvuus venäläisestä kaasusta on suurinta, kaksikko kirjoittaa Helsingin Sanomien vieraskynä-kirjoituksessa.

Tagliapietran ja Wolffin mukaan Euroopan maat pärjäävät yhdessä syksyyn 2022 asti, vaikka Venäjä keskeyttäisi heti kaiken maakaasun tuonnin.

– Kaasuvarastoihin voidaan turvautua vielä enemmän, ja nesteytetyn maakaasun tuontia voidaan lisätä. Kysyntäpuolella voidaan leikata teollisuudessa käytetyn kaasun määrää.

– Nämä toimet synnyttäisivät kuitenkin suuria korotuspaineita maakaasun hintaan ja kärjistäisivät nykyistä hintakriisiä. Talouden elpyminen voisi suistua raiteiltaan maissa, joissa maakaasu on tärkeä energianlähde.

Today the EU imported natural gas worth almost €700mn from Russia. €700mn in one day.

[The 2700 Strela missiles Germany decided to give to Ukraine are probably worth about 10% of that] pic.twitter.com/CQZcZ9wX0B

— Georg Zachmann (@GeorgZachmann) March 3, 2022