Raju ennuste Turkista: ”Johtaa pahempaan kriisiin kuin 2008 pudotus”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talousanalyytikon mukaan velkavetoisen talouden vaikeudet leviävät muihin kehittyviin talouksiin.

Talousanalyytikko Tim Lee varoittaa The New York Timesin haastattelussa, että Turkin talousvaikeudet johtavat maailmanlaajuiseen rahoitusmarkkinakriisiin.

– Edessämme on pahempi romahdus kuin vuonna 2008, analyytikko arvioi.

Turkki on kärsinyt pitkään talouden epävakaudesta. Tilanne pahentui perjantaina, jolloin Turkin liiran arvo romahti ennätyksellisen alhaalle suhteessa dollariin. Kurssilaskun taustalla on USA:n päätös teräs- ja alumiinitullien kaksinkertaistamisesta.

Turkin talousvaikeudet ovat jo heijastuneet osakekursseihin maailmalla. Perjantaina eurooppalaisten pankkien osakkeet olivat laskussa. Sijoittajat ovat huolissaan siitä, että valuutan heikkenemisen johdosta turkkilaiset yritykset eivät enää pysty maksamaan takaisin ulkomaalaisia valuuttalainojaan. Konkurssiaalto heijastuisi eurooppalaisiin pankkeihin, jotka ovat lainoittaneet Turkkia.

Tim Lee on varoittanut jo vuodesta 2001 lähtien, että Turkin talous ei ole vakaalla pohjalla. Hänen mukaansa maan talouskasvu on vahvasti riippuvainen ulkomaalaisista valuuttalainoista. Kehitys on ollut viime vuosina samansuuntaista kuin Thaimaassa ennen Aasian vuoden 1997 talouskriisiä.

– Yritykset ovat sivuuttaneet valuuttalainojen riskit ja jatkaneet dollarilainojen ottamista, Lee kertoo.

Hänen mukaansa Turkin talousvaikeudet voivat aiheuttaa sijoittajissa epäluuloa, joka voi levitä muihin ulkomaalaisista lainoista riippuvaisiin talouksiin. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittajat pakenevat kehittyvistä talouksista Euroopan ja Yhdysvaltojen osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoille.

– Kyse ei ole tällä kertaa pankkikriisistä vaan rahoitusmarkkinakriisistä. Olen erittäin varma, että tämä tapahtuu.