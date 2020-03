Raju arvio: Donald Trump voi kaatua koronavirukseen

Mikäli Yhdysvaltojen koronavirustilanne pahenee, ei maan presidentti Donald Trump välttämättä selviä kriisistä poliittisesti, arvioi Brookings Institution-ajatushautomon vanhempi tutkija Thomas Wright.

– Jos tilanne USA:ssa yltyy yhtä pahaksi tai pahemmaksi kuin Italiassa, Kiinassa tai Etelä-Koreassa, ja presidentti käsittelee asiaa yhtä huonosti kuin tähän mennessä, en usko hänen selviävän kriisistä poliittisesti, tarkoittaen että hän luopuu ehdokkuudesta, eroaa tai hänet siirretään virasta, Wright kirjoittaa twitterissä.

Trumpin toimintaa koronaviruksen leviämisen yhteydessä on arvosteltu laajalti. Yhdysvaltojen seuraavat presidentinvaalit käydään marraskuussa.

Vaikka Trumpin republikaanipuolue on tähän mennessä seissyt selkeästi presidentin takana, voivat poliittiset tilanteet Wrightin mukaan muuttua dramaattisesti, kun kriisit vaikuttavat suoraan ihmisten elämään.

Wright korostaa toivovansa Yhdysvaltojen vastaavan koronavirukseen tehokkaasti ja Trumpin onnistuvan asiassa.

I realize it seems v unlikely given that the GOP has been 98% behind him & given his many escapes to date but imo the political class has hardly begun to comprehend the scale of the disruption ahead of us & how politics can shift when citizens are directly affected.

— Tom Wright (@thomaswright08) March 8, 2020