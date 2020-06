Rajoitusten purku helpottanut yritysten asemaa

Yli kolmannes yrityksistä on uudistanut bisnestä selvitäkseen kriisistä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyssä 64 prosenttia yrityksistä arvioi, että koronarajoitusten purkaminen on vaikuttanut myönteisesti niiden toimintaan.

Yli kolmannes on kehittänyt uusia tuotteita, palveluja tai liiketoimintoja selviytyäkseen kriisistä. Palvelualalla tilanne on yhä vaikea, mutta eniten heikentyivät teollisuusyritysten arviot.

Koronarajoitusten purkaminen ja yhteiskunnan avaamisen käynnistäminen näkyy tuloksissa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Hänen mukaansa monen työnantajayritysten pahin aallonpohja on tältä erää ohitettu ja exit-vaiheen käynnistyminen on vahvistanut yritysten tulevaisuuden uskoa.

– Tulokset kertovat myös uudistumisesta ja sopeutumisesta: yritykset ovat pystyneet tarttumaan kriisin avaamiin tai pakottamiin kasvun mahdollisuuksiin. Samalla on selvää, että vielä ei todellakaan voida huokaista helpotuksesta – suurin huolenaihe on teollisuuden heikentynyt tilanne. Nyt on tärkeää jatkaa määrätietoisia askelia kohti normaalimpaa arkea. Kuten edellinen koronakyselymme osoitti, yrityksissä on hyvä valmius tarjota turvallinen siirtyminen etätyöstä takaisin työpaikalle, Häkemies toteaa.

Rajoitusten purkaminen helpottanut tilannetta ja yritysten liikevaihtoarviot aikaisempaa myönteisempiä.

Yrityksistä 64 prosenttia arvioi, että rajoitusten purkaminen helpottaa ainakin vähän niiden toimintaa. 15 prosenttia ei kokenut rajoitusten purkamisen helpottavan toimintaa ja viidennes ei osannut varmuudella arvioida asiaa.

Yrityksistä 27 prosentilla liikevaihto oli suurempi tai yhtä suuri kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (26 % yrityksistä toukokuun kyselyssä). 25 prosentilla liikevaihto oli vähintään puolet pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (33 % toukokuun kyselyssä).

Yrityksistä yli kolmannes on uudistanut yritystoimintaansa selviytyäkseen kriisistä. 34 prosenttia oli kehittänyt uusia tuotteita tai palveluja, 25 prosenttia oli tunnistanut uusia asiakasryhmiä tai kohdemarkkinoita, 13 prosenttia oli pystynyt kasvattamaan nykyistä liiketoimintaansa ja kymmenen prosenttia oli kehittänyt uusia liiketoimintoja

Yritysten tilanne on edelleen vaikea, sillä 51 prosenttia oli lomauttanut ja kymmenen prosenttia irtisanonut henkilöstöään (45 ja 7 % toukokuussa). Tulevaisuutta koskevat lomautusaikomukset ovat kuitenkin vähentyneet.

Yrityksistä 11 prosenttia pelkää ajautuvansa konkurssiin. Osuus on sama kuin toukokuun kyselyssä.

Tuloksia heikensivät teollisuusyritysten vastaukset. Teollisuudessa lomautuksia tehneitä yrityksiä oli 46 prosenttia (toukokuussa 36 %) ja irtisanomaan joutuneita 15 prosenttia (seitsemän % toukokuussa). Myös niiden liikevaihto on heikentynyt merkittävästi.

EK:n viidenteen koronakyselyyn vastasi 1014 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Tulokset ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään. Kyselyn vastausaika oli 5.-9.6.