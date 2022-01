Rajoitukset Uudellamaalla jatkuvat – erityisuimakortille ei vihreää valoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ikärajaa nostettiin niin, että suljettuja tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 tai myöhemmin syntyneiden harrastustoimintaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan ajalle 11.-24.1.2022. Samalla voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty, jatketaan tammikuun loppuun asti. Sairaanhoitopiirin tilannekuvaan perustuvan arvion mukaan epidemiatilanne on niin vakava, että rajoituksia ei voida lieventää.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi sulkupäätös ulottuu edelleen kaikkiin tiloihin, jotka voidaan tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan määrätä suljettavaksi, ja koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu, huvi- tai virkistystoiminnan osalta näissä tiloissa: sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus. Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Sairaanhoitopiirin ja kuntien arvioiden mukaan sulkupäätöksen ulkopuolelle voitaisiin rajata myös erityisuimakortin haltijoiden harjoittelu uimahalleissa. Aluehallintovirasto katsoo tiedotteessaan, että se ei tässä vaiheessa pystynyt kuitenkaan tällaista rajausta tekemään. – Pidämme tärkeänä ottaa huomioon erityisesti sulkutoimien pitkittyessä lakisääteisten palvelujen saajien ja lasten ja nuorten lisäksi muut sellaiset ryhmät, joille rajoituksista on erityistä haittaa. Etenkin yhdenvertaisuusnäkökohdat vaativat kuitenkin asian tarkempaa selvittämistä. Esimerkiksi erityisuimakortti ei käsityksemme mukaan ole samanlaisena käytössä kaikissa kunnissa, ylitarkastaja Oona Mölsä sanoo. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa uudella päätöksellä myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta 31.1.2022 asti. Päätöksen mukaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei ole rajoitettu, mutta tiloissa täytyy huomioida osallistujien terveysturvallisuus myös jatkossa tartuntatautilain mukaisesti.