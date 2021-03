Rajoitukset jatkuvat pääkaupunkiseudulla huhtikuun loppuun

Tartuntatilanne on hieman parantunut.

Pääkaupunkiseudun koronatyöryhmä jatkaa koronavirustilanteen vuoksi annettuja rajoituksia huhtikuun loppuun asti. Asiasta kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

– Tartuntatilanne on pääkaupunkiseudulla hieman parantunut. Tästä huolimatta tilanne on hyvin hankala ja on selvä, että tartuntamäärät ovat edelleen liian korkeita. Mutta pientä siirtymää parempaan suuntaan on näkyvissä, Vapaavuori sanoo.

Kouluissa palataan lähiopetukseen asteittain. Yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa pääsiäisen jälkeisen viikon loppuun saakka.

Lukiot ja ammattioppilaitokset ovat etäopetuksessa vielä ensi viikon. Sen jälkeen siirrytään niin sanottuun hybridimalliin, jossa lukiossa on samaan aikaan paikalla puolet opiskelijoista ja ammattioppilaitoksessa kolmannes opiskelijoista.

Yläkouluissa hybridimallilla tarkoitetaan sitä, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa.

