Rajavartiolaitos: Uudet valvontakoneet välttämättömiä

Monitoimilentokoneiden hankkiminen on laitoksen mukaan tärkeää turvallisuuden takaamiseksi.

Uusien monitoimilentokoneiden hankkiminen on rajavartiolaitoksen mukaan kriittisen tärkeää Suomen turvallisuuden varmistamiseksi ja laitoksen lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi.

Rajavartiolaitoksen vanhenevien Dornier 228 -valvontalentokoneiden korvaaminen on kirjattu Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaan.

Uusille lentokoneille ei kuitenkaan ole vielä tilausvaltuutusta. Rajavartiolaitoksen mukaan tilausvaltuutus lentokoneille tarvitaan nyt, jotta lentokonehankintaa valmisteleva MVX-hanke etenee ajallaan ja uudet koneet saadaan käyttöön vuonna 2025.

– Suomen merellinen toimintaympäristö on vaativa. Kapea ja matala Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä ja sen merellinen luonto on herkkä. Suomen merialueilla tapahtuu jatkuvasti läheltä piti -tilanteita, ja vakavan merellisen onnettomuuden riski on olemassa koko ajan, laitos toteaa tiedotteessaan.

– Rajavartiolaitoksen on kyettävä ylläpitämään valmiutta ympäristö- ja suuronnettomuuksien hallintaan, ympäristövahinkojen havaitsemiseen, sekä Suomen rajojen ja alueellisen koskemattomuuden valvontaan.

Dornier 228 -valvontalentokoneet ovat palvelleet raja- ja meriturvallisuustehtävissä 25 vuotta, ja ne ovat tulossa nyt elinkaarensa päähän. Samaan aikaan Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti vaativammaksi toimintaympäristön muuttuessa.

– Rajavartiolaitoksen lentokoneita ei voi korvata muulla menetelmällä tai laitteella. Mikäli uusia lentokoneita ei hankita, Suomen kyky hallita erityisesti merellisten ympäristöonnettomuuksien torjuntaoperaatioita romahtaa. Suomi ei voisi myöskään huolehtia entiseen tapaan kansainvälisten sopimusten mukaisista sitoumuksistaan, toteaa rajavartiolaitoksen hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen tiedotteessa.

Rajavartiolaitos on selvittänyt vaihtoehtoja vanhenevan kaluston korvaamiselle MVX-hankkeessaan.

Ainoastaan miehitetty lentokone pystyy selviytymään vaihtelevista tehtävistä Suomen vaativissa olosuhteissa, ja se on ilma-aluksista kustannustehokkain ja monikäyttöisin ratkaisu valvonta- ja etsintätehtäviin.

Hankittavat monitoimilentokoneet pystyvät lentämään pidempiä matkoja, ja niissä on parempi kuljetuskapasiteetti sekä kehittyneemmät tekniset järjestelmät.

Lentokonehankintaa valmistelevassa MVX-hankkeen tietopyyntömenettelyssä kartoitettiin vuoden 2020 aikana potentiaaliset lentokoneiden toimittajat.

Rajavartiolaitoksella on valmius jatkaa MVX-hanketta julkaisemalla tarjouspyynnöt uusista monitoimilentokoneista.