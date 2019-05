Rajavartiolaitos paljasti väärennettyjen passien nettikaupan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikollisryhmä kauppasi useilla eri verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa passeja, henkilö- ja ajokortteja.

Rajavartiolaitos epäilee järjestäytyneen rikollisryhmän markkinoineen, valmistaneen tai valmistuttaneen, myyneen sekä välittäneen rahaa vastaan väärennettyjä sekä vääriä henkilöllisyysasiakirjoja.

Rikollisryhmään epäillään kuuluvan ainakin kamerunilaistaustaiset miehet, joista toinen asuu Suomessa ja toinen ilmeisesti Kamerunissa. Suomessa asuvan kamerunilaisen miehen ja suomalaisen naisen epäillään tehneen väärien asiakirjojen kauppaan liittyviä rahansiirtoja Suomessa.

Rajavartiolaitoksen mukaan järjestäytynyt rikollisryhmä markkinoi ja kauppasi useilla eri verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa eri maiden passeja, henkilö- ja ajokortteja. Markkinointisivuilla oli asiakirjoista hintaesimerkkejä ja tarkat ohjeet niiden tilaamiseen yhteystietoineen.

Rajavartiolaitos epäilee, että Suomessa asuva pääepäilty liittyy ainakin 12 tapaukseen, jossa mies on myynyt tai välittänyt yhdessä muiden rikollisryhmän jäsenten kanssa väärennetyn tai väärän asiakirjan niiden ostajalle.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on tutkinut epäiltyä rikosta yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa muodostetun yhteisen PTR-tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän kanssa. Esitutkinta on valmistunut, ja se on siirtynyt syyteharkintaan.

Kyseinen tapaus on ensimmäinen kerta, kun Rajavartiolaitos on esitutkinnassa selvittänyt netissä tapahtuvaa laitonta asiakirjakauppaa.