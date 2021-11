Rajapäällikkö HS:lle: Aitojen rakentamista voidaan tarvita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajavartioston päällikön mukaan fyysinen este voi osoittautua välttämättömäksi, jos turvapaikkaoikeutta rajoitetaan poikkeustilanteessa.

Rajavartiolaitoksen päällikön, kenraali­luutnantti Pasi Kostamovaaran mukaan on selvää, että siirtolaisia on käytetty Valko-Venäjän ja Puolan rajalla painostamisen välineenä. Hän kehottaa huomioimaan asian valmiuslain uudistuksessa.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, kun laajalla rintamalla on tultu siihen johtopäätökseen, että valmiuslain poikkeusolot on hyvä arvioida. On hyvä myös arvioida tarpeet nimenomaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten lisätoimivaltuuksille, joita siellä ei käytännössä ole, Pasi Kostamovaara sanoo Helsingin Sanomille.

Hän muistuttaa, että Latviassa, Liettuassa ja Puolassa viimeaikaisen toiminnan on käytännössä katsottu täyttävän poikkeusolojen tunnusmerkit.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen sisäministeri Kai Mykkänen on sanonut, että Suomen tulisi harkita raja-aidan rakentamista maan itäiselle maarajalle. Tällöin Suomeen pääsisi vain raja-asemien kautta.

Pasi Kostamovaaran mukaan tähän mennessä on turvauduttu tekniseen valvontaan, joka paljastaa mahdolliset luvattomat liikkujat. Aitarakennelmia on nykyisin hyvin vähän, mutta asia voi osoittautua myöhemmin tarpeelliseksi.

– Kyllä me varmaan tätä harkitsemme tulevaisuudessa, varsinkin jos näyttää siltä, että turvapaikkaoikeuden rajoittamiseen voitaisiin joissakin tilanteissa jopa mennä. Siinä tilanteessa tietenkin fyysinen este on lähestulkoon välttämätön, Kostamovaara toteaa.

Suomen itärajan pituus asettaisi omat haasteensa esteiden pystyttämiselle.

– Mutta siellä on alueita ja suuntia, joissa voidaan harkita myös fyysisen esteaidan rakentamista tukemaan sitä toimintaa, johon meillä on valtuudet. Tämä on sitä, että analysoidaan tilannetta ja kokemuksia Valko-Venäjänkin rajalla, ja kaikki hyvät ajatukset yritetään tuoda käytäntöön.