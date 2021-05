Räjähtävä lennokki oli juuri lähdössä – näin Israel iski

Israelin puolustusvoimat (IDF) kertoo estäneensä palestiinalaismilitanttien hyökkäyksen rajan yli Israeliin.

IDF on jakanut Twitterissä videon tekemästään ilmaiskusta.

– Tuhosimme terroristiryhmän, joka valmistautui lähettämään räjähteillä lastatun lennokin Gazasta rajan yli Israeliin, IDF tviittaa.

Israelin ja palestiinalaisten militanttien väliset yhteenotot ovat kiihtyneet rajusti viime päivien aikana. IDF:n mukaan maahan on ammuttu maanantai-illan jälkeen jo yli 1 050 rakettia ja kranaatinheitinten ammusta, joista noin 200 osui palestiinalaisten puolelle Gazaan.

Sireenit soivat Israelissa useilla paikkakunnilla aamukolmelta alkaneen uuden ”massiivisen rakettikeskityksen” jälkeen.

Israelin Iron Dome -ohjustorjuntajärjestelmä on pysäyttänyt 85–90 prosenttia raketeista, jotka uhkasivat iskeytyä asutusalueille. IDF:n tiedottajan mukaan Gazaan on tehty noin 500 vastaiskua Hamasin taistelijoita, asekätköjä ja infrastruktuuria vastaan.

IDF on ampunut alas myös Israelin puolelle lentäneen sotilastyylisen lennokin.

Israelin puolustusministeri Benny Gantzin mukaan Israelin puolustusvoimat (IDF) jatkaa operaatioitaan ja iskujaan Gazassa saadakseen tilanteen rauhoittumaan.

– Gazassa tornit kaatuvat, tehtaat romahtavat, tunneleita tuhotaan ja komentajia salamurhataan. IDF jatkaa iskujaan saavuttaakseen täydellisen hiljaisuuden pitkällä aikavälillä, Gantz sanoi vieraillessaan Askelonin kaupungissa.

Äärijärjestö Hamasin tiedetään aiemmin kaivaneen Gazasta hyökkäystunneleita, jotka johtavat Israelin puolelle rajaa.

Gantzin mukaan Israelin operaatiolle ei ole toistaiseksi julistettu päättymisajankohtaa.

– Emme hyväksy minkään organisaation tai laitoksen moitteita liittyen oikeuteemme ja velvollisuutemme suojella Israelin kansalaisia, Gantz totesi.

Väkivaltaisuuksien taustalla ovat Israelin uudisasukkaiden tieltä määrätyt palestiinalaisten pakkohäädöt.

Itä-Jerusalemissa ja Israelin miehittämällä Länsirannalla puhkesi väkivaltaisuuksia jo viime viikolla.

OPERATIONAL FOOTAGE: This is the moment we targeted a terrorist squad preparing to launch an explosive UAV from Gaza into Israel. pic.twitter.com/6adNZ5poRd

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021