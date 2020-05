Räjähtääkö käsidesi kuumassa? Tämä kuva ei ollut totta

Moni kuljettaa varsinkin tänä kesänä autossa mukanaan käsidesipulloa. Sosiaalisessa mediassa on jälleen julkaistu valokuvia ja kertomuksia autopaloista, joita alkoholipitoinen desinfiointiaine olisi aiheuttanut.

Vastikään on kerrottu amerikkalaisten palokuntien varoituksista asiassa. Wisconsinilaisen palokunnan Facebook-päivityksestä oheisen kuvan kera uutisoitiin Suomessakin. Palokunta kuitenkin poisti päivityksensä sekaannuksen vuoksi. Valokuvan ei ole todistettu liittyneen käsidesipullon räjähdykseen auton kuljettajan puolen ovessa.

Toisten asiantuntijoiden mukaan räjähdys vaatisi toteutuakseen todella kovan kuumuuden. Toisten mukaan auringon porottaessa läpinäkyvään pulloon tämä on kuitenkin teoriassa mahdollista.

To set the record straight..

Fire chief: hand sanitizer highly unlikely to combust in your hot car this summer https://t.co/y7DPk0EzDa

— Newsie59 (@newsie59) May 23, 2020