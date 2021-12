Räjähtääkö epidemia Kiinassa? Maan rokote ei toimi omikronia vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinovac-yhtiö arvioi kolmannen annoksen lisäävän suojaa uuden muunnoksen aiheuttamalta taudilta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Sinovac Biotech -yhtiön kehittämä koronavirusrokote ei pysty tuottamaan riittävää määrää vasta-aineita omikronmuunnoksen torjumiseksi.

Hongkongin yliopiston tutkijat analysoivat verinäytteitä 25 henkilöltä, jotka olivat saaneet kaksi annosta CoronaVac-tuotetta. Yhdelläkään ei ollut tarpeeksi vasta-aineita variantin neutraloimiseksi.

Havainto on herättänyt huolta Kiinassa, joka on tähän mennessä vastannut kovilla toimilla paikallisten tartuntaryppäiden kitkemiseksi. Viime päivinä yli puoli miljoonaa ihmistä on ollut karanteenissa Shanghain eteläpuolella sijaitsevassa Zhejiangin maakunnassa.

Sinovacin tuote on maailman eniten käytetty koronarokote. Sitä on annettu tähän mennessä yhteensä 943 miljoonaa annosta.

Tutkimusjohtaja Yuen Kwok-yung kehottaa vauhdittamaan kolmatta rokotuskierrosta suojavaikutuksen lisäämiseksi.

– Kolmas annos on syytä ottaa mahdollisimman pian, kunnes uusi omikronia vastaan suunniteltu rokotesukupolvi saadaan käyttöön, Yuen Kwok-yung toteaa tiedotteessa.

Myös Pfizerin ja BioNTechin rokotteen tehon arvioitiin putoavan merkittävästi, sillä 25 henkilöstä vain viidellä oli riittävästi vasta-aineita infektion estämiseksi. Teho olisi näin ollen 20–24 prosenttia.

Etelä-Afrikasta saatujen tietojen perusteella kaksi annosta Pfizerin rokotetta tarjoaisi silti kohtuullisen hyvän eli noin 70-prosenttisen suojan sairaalahoidon riskiltä. Infektiosuoja on arvioitu muissa selvityksissä 33-prosenttiseksi. Teho nousee huomattavasti kolmannen rokotuksen myötä.

South China Morning Post -lehden mukaan uuden tehosteannoksen on arvioitu lisäävän myös Sinovacin rokotteen tehoa omikronia vastaan. Yhtiö kehittää parhaillaan muunnosta vastaan suunniteltua päivitettyä rokotetta.