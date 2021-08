Räjähdys Kabulissa mahdollisesti raketti

Afganistanin pääkaupunki Kabulissa on tapahtunut räjähdys. BBC:n kirjeenvaihtaja Secunder Kermanin mukaan tiedon ovat vahvistaneet hänen lähteensä maan terveysministeriöstä, mutta kuvia tapahtuneesta on jaettu myös sosiaalisessa mediassa.

– Saman lähteen mukaan räjähdys oli raketti, joka osui taloon lentokentän lähellä – kenttään itseensä ei ole osunut. Uhrien määrästä ei ole vielä tietoa, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti lauantaina, että uusi terrori-isku olisi lähipäivinä mahdollinen. Hän antoi myös maan asevoimille kehoituksen iskeä terroristijärjestö ISIS-K:ta vastaan ilman eri lupaa.

Same source says explosion was a rocket that struck a house close to the airport – airport not actually hit… casualties still unknown

