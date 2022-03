Räjähdykset tuntuivat Puolassa asti – iskuissa 35 kuollutta

Lvivin alueen kuvernöörin mukaan Venäjän Länsi-Ukrainaan kohdistamissa ohjusiskuissa on kuollut ainakin 35 ihmistä.

Kaksi suurta räjähdystä osui sunnuntaiaamuna Javorivin kansainväliseen rauhanturva- ja turvallisuuskeskukseen, joka sijaitsee vain 12 kilometriä Puolan rajalta. Hyökkäyksen uskotaan olevan läntisin nyt 18 päivää kestäneen sodan aikana.

Hyökkäys tapahtui alle 24 tuntia sen jälkeen, kun Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov nimesi myös läntisen Ukrainan olevan Kremlin hyökkäykselle ”oikeutettu kohde”.

Myös Lvivissä on sunnuntaina kuulunut Guardianin mukaan voimakkaita räjähdyksiä. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan pommisuojiin.

Ukrainaan on viime päivinä tuotu Lvivin kautta tuhansia panssari- ja ilmatorjuntaohjuksia muun muassa Britanniasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.

Ukrainan sota on vaatinut tähän mennessä ainakin 1 500 siviilin hengen. Ukrainan naapurimaat kamppailevat järjestääkseen suojaa arviolta 2,6 miljoonalle ukrainalaiselle, jotka ovat paenneet helmikuun lopulla alkanutta hyökkäystä.

Myöhään lauantai-iltana sosiaalisessa mediassa lähetetyssä videossa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi kansainvälistä yhteisöä tekemään lisää Ukrainan hyväksi.

– Tämä ei koske vain Ukrainaa, vaan koko Eurooppaa, Zelenskyi painotti.

The explosions from the 8 Russian missiles that struck Yavoriv shook the homes of people living in Poland. That’s how close it is to the border of the EU and NATO. Dangerously close. https://t.co/Ab1Ld4jphG

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 13, 2022