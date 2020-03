Raja-aseman sulkeminen ei pysäyttäisi turvapaikanhakua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mukaan turvapaikanhakua on voitava rajoittaa määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden perusteella.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut Suomen varautuneen Kreikan kaltaiseen tilanteeseen, jossa suurta määrää turvapaikanhakijoita käytettäisiin osana poliittista painostusta.

Hän totesi sunnuntaina Ylen haastattelussa ymmärtävänsä Kreikan toimia ”poikkeuksellisessa tilanteessa”. EU:n mukaan Turkki on ajanut tarkoituksella tuhansia pakolaisia Kreikan rajalle hakemaan turvapaikkaa Euroopasta.

– Meillähän tälläkin hetkellä on lainsäädännössä mahdollisuus siihen, että tällaisissa tilanteissa olisi mahdollisuus sulkea rajat väliaikaisesti ja sitä kautta rajoittamaan maahantuloa. Suomi on myös varautunut siihen, jos meitä kohtaan vastaavanlaista toimintaa tehtäisiin, Sanna Marin sanoi.

Vastaavan tilanteen pysäyttäminen olisi käytännössä haastavaa Suomen itärajalla, joka on myös EU:n ulkoraja. Rajavartiolaitoksesta huomautetaan, että jokaisella henkilöllä on oikeus hakea turvapaikkaa, ja rajaviranomaisilla on velvollisuus ottaa hakemus vastaan.

– Yksittäisen rajanylityspaikan sulkeminen ei estä mahdollisuutta ylittää raja ja hakea turvapaikkaa. Suomen itärajalla on yhdeksän kansainvälistä rajanylityspaikkaa, kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty sanoo Verkkouutisille.

Jos kohteista suljetaan yksi, olisi henkilöllä mahdollisuus käyttää muita rajanylityspaikkoja. Rajavartiolain 16. pykälän mukaan rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää henkilön oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Toimenpiteistä ei ole hyötyä, jos henkilö on päässyt Suomen valtakunnanrajojen sisäpuolelle. Nykylain nojalla Suomella on velvollisuus vastaanottaa turvapaikkaa anoneet henkilöt ja ohjata heidät turvapaikkakäsittelyyn.

Itärajan käytännöistä on sovittu Suomen ja Venäjän välisessä rajasopimuksessa.

– Suomi ja Venäjä ovat rajajärjestyssopimuksessa sitoutuneet ylläpitämään rajalla olevan järjestyksen asianmukaisena ja todenneet haluavansa ehkäistä rajatapahtumien syntymisen, ja jos sellaisia syntyy, niin taata niiden pikaisen tutkimisen ja selvittämisen, Matti Pitkäniitty toteaa.

– Kyseinen rajajärjestyssopimus ei käsittele erityisesti turvapaikanhakijoita vaan kaikkia erilaisia rajatapahtumia, mutta lähtökohta tietysti on, että yritämme pitää rajajärjestyksen molemmin puolin asianmukaisena, Pitkäniitty jatkaa.

Valmius rajoittaa turvapaikanhakua

Kokoomus on esittänyt kansallista rajamenettelyä, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan.

Turvapaikanhakua olisi myös kyettävä rajoittamaan määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

– On realistisesti tunnustettava, ettei turvapaikanhaku ole aina spontaania. Suomella ei ole kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa mahdollisuutta käsitellä suurta määrää yhtäaikaisia maahantulijoita ilman, että kansallinen turvallisuus vaarantuu. Valmiuslainsäädäntöön on lisättävä mahdollisuus rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella, linjauksessa todetaan.

LUE MYÖS:

Nämä ovat kokoomuksen 12 ehdotusta (VU 6.3.2020)