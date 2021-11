Raivo uusista rajoituksista, epidemia kiihtyy Hollannissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maassa vahvistettiin perjantaina ennätysmäärä uusia koronatartuntoja.

Sadat koronarajoituksia vastustavat mielenosoittajat ovat ottaneet jälleen yhteen poliisin kanssa Hollannin Haagissa.

AD-lehden mukaan mellakoitsijat heittivät poliisia kohti kiviä ja ilotulitteita, minkä jälkeen kokoontuminen hajotettiin. Poliisi karkotti jäljelle jääneen joukon kauemmas vesitykkien avulla.

Mielenilmaus oli ajoitettu pääministeri Mark Rutten tiedotustilaisuuden yhteyteen. Hallitus on varoittanut epidemiatilanteen nopeasta heikkenemisestä ja sairaalahoidon kuormituksen kasvusta.

Hollannissa vahvistettiin perjantaina ennätykselliset 16 204 uutta tartuntaa.

Mark Rutte harmitteli rajoitustoimien paluuta ainakin kolmeksi viikoksi. Kahviloiden, baarien ja ravintoloiden on suljettava ovensa jo kello 20, minkä lisäksi yleisötapahtumia ja turvavälejä koskevia määräyksiä tiukennetaan.

– Joudumme välittämään hyvin epämiellyttävän viestin, jolla on hyvin epämiellyttäviä ja laaja-alaisia seurauksia. Virus on levinnyt kaikkialle, ja sitä vastaan on taisteltava kaikkialla, pääministeri sanoi pitämässään televisiopuheessa.