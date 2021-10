Raivo tyhjistä hyllyistä: Joe Bidenia pilkataan verkossa

Koronapandemian kärjistämät maailmantalouden logistiset haasteet ovat johtaneet merkittäviin saatavuusongelmiin myös Yhdysvalloissa.

Hyllyt ovat olleet tyhjinä monissa kaupoissa Halloween-sesongin alla. Huolena on, että vaikeudet jatkuvat jouluun asti ja voivat hidastaa talouden elpymistahtia. Myös inflaatiopaineet ovat lisääntyneet.

Presidentti Joe Biden sanoi puheenvuorossaan tiedostavansa huolen ja kehui satamien, ammattiliittojen ja rahtiyhtiöiden toimintaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki oli aiemmin herättänyt huolta sanomalla, ettei tilanteen parantumisesta ole takeita.

– Tiedän, että olette kuulleet viime aikoina paljon toimitusketjuista ja siitä, kuinka hankalaa on saada leivänpaahtimia, kenkiä, polkupyöriä tai huonekaluja valmistajalta kauppaan tai kotiovelle, Biden sanoi.

New York Post -lehden mukaan maan suurin rahtisatama Los Angelesissa pidensi toimintaansa ympärivuorokautiseksi toimitusketjujen pullonkaulojen avaamiseksi. Taustalla ovat myös Kiinan tiukat karanteenisäännöt, joiden vuoksi rahtialukset joutuvat odottaaman jopa viikkokausia satamien edustalla.

Erityisesti republikaanit ovat arvostelleet presidenttiä hitaasta toiminnasta. Esimerkiksi Twitterissä ”tyhjien hyllyjen Joe”-tunniste (#EmptyShelvesJoe) on noussut nopeaan suosioon. Eräällä lentokentällä pilailija sai läpi aihetta koskevan kuulutuksen.

Full Measure -julkaisun toimittaja Sharyl Attkisson jakoi Twitterissä kuvan lähikauppansa tyhjistä hyllyistä, mutta totesi elintarvikeosaston olevan edelleen täynnä.

– Ruokaa on runsaasti, joten emme ainakaan näänny nälkään. Mutta en ole nähnyt kertaakaan elämäni aikana hyllyjä näin tyhjinä, Attkisson sanoi.

1-My grocery. There’s plenty of food it’s not as if we will starve. But I’ve never seen empty shelves like this in my lifetime. pic.twitter.com/jz6aQpXFxq

— Sharyl Attkisson🕵️‍♂️ (@SharylAttkisson) October 14, 2021