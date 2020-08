”Raivo-sanan käyttö on matalamielistä tunteellistamista”

Kansanedustajan mukaan poliittisessa keskustelussa on syytä välttää halpamaista retoriikkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kehottaa iloitsemaan politiikan ja sosiaalisen median keskusteluissa ilmenevistä erilaisista mielipiteistä.

Hän viittaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) esittämään paheksuntaan UPM:n irtisanomisten synnyttämästä väittelystä. Marinin mukaan ”kertoo keskustelukulttuurista, jos vakavaraisen suuryrityksen yhteiskuntavastuun perään kysyminen kriisin keskellä herättää tällaisen raivon ja syyttelyn”.

Juhana Vartiaisen mukaan toista mieltä olevien mielentilan kutsuminen raivoksi on ”matalamielistä tunteellistamista”.

– Harvoin kai kukaan ”raivoissaan” on. Vältetään ja välttäkäämme näin halpamaista retoriikkaa, Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

