Raivo repesi Venäjä-vierailusta: EU-johtajan eroa vaaditaan

Joukko europarlamentaarikoita vaatii EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Josep Borrellin eroa, kertoo uutissivusto euronews.

Kirjeen on laatinut Viron puolustusvoimien entinen komentaja, nykyinen meppi Riho Terras. Kirje on toimitettu komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Terrasin lisäksi kirjeen on allekirjoittanut 50 europarlamentaarikkoa.

Borrellin kiisteltyä Moskovan-vierailua on ruodittu kovin sanankääntein julkisuudessa.

Borrell vieraili Venäjällä viime viikon lopulla pian sen jälkeen, kun venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi oli saanut vankeustuomion näytösoikeudenkäynniksi luonnehditussa oikeudenkäynnissä. EU vaatii Navalnyin vapauttamista.

Osa EU:n jäsenmaista, varsinkin Puola ja Baltian maat, suhtautui alun perin kriittisesti Borrellin Moskovan-vierailuun.

Venäjä karkotti vierailun aikana kolme EU-maiden diplomaattia. Perusteluksi Venäjä antoi osallistumisen opposition laittomiin mielenosoituksiin. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov luonnehti EU:ta myös epäluotettavaksi kumppaniksi.

Suomalaisista europarlamentaarikoista kirjeen on allekirjoittanut kokoomuksen Petri Sarvamaa.

– Borrellin Moskovan-vierailu ja esiintyminen tiedotustilaisuudessa oli fiasko. Kyse ei ollut yhteisesti EU:n piirissä valmistellusta matkasta, vaan hän lähti Moskovaan omasta aloitteestaan ja vieläpä huonosti valmistautuneena. Näin tärkeässä asiassa on kannettava poliittista vastuuta, Petri Sarvamaa sanoo Iltalehdelle.

– Vierailun aikana karkotettiin diplomaatteja, eikä Borrell vastannut tilaisuudessa Venäjän ulkoministeri Lavrovin kommentteihin mitenkään. Krimin niemimaan miehitys unohdettiin myös kokonaan.

Sarvamaan mukaan todellinen ongelma on kuitenkin se, että EU ei ole sittenkään riittävän yhtenäinen Venäjä-politiikassaan.

– Ulkopolitiikkaa ohjataan samanaikaisesti eri pääkaupungeissa, jolloin EU-laiva kääntyy erittäin hitaasti. Mutta jos korkea edustaja lähtee tällaisessa tilanteessa Moskovaan, hänen täytyy olla todella hyvin valmistautunut. Tämä oli anteeksiantamaton moka, Sarvamaa sanoo.

EU harkitsee Venäjään kohdistuvien pakotteiden kiristämistä. Sarvamaa kertoo kannattavansa pakotteiden kiristämistä.

– Olen alusta lähtien ollut sitä mieltä, että Nord Stream 2 -kaasuputkea ei tulisi rakentaa ja rakentaminen tulisi keskeyttää välittömästi. Nyt olisi myös hyvä aika asettaa uusia henkilöön meneviä pakotteita uuden Magnitski-lain myötä.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön mukaan Venäjä kohteli Borrellia vierailulla Moskovassa nöyryyttävästi ovimattona.

– Tyypillistä Venäjän strategiaa: väheksyä EU:ta yhtenäisenä toimijana, antaa huomio jäsenmaihin. Hajota ja hallitse. Sitäkin tärkeämpää nyt, että EU toimii yhtenäisenä ja tiukkana, Ville Niinistö tviittaa.

– Samalla kun vaadimme Navalnyin vapauttamista, riippumatonta murhayrityksen tutkimista, demokratian, oikeusvaltion ja kv oikeuden kunnioitusta, on mietittävä tehokkaita toimia. Uudet henkilöpakotteet, Nord Stream 2 -keskeytys ja ennakoivat toimet Venäjän vallankäytön ehkäisyssä.

Niinistön mielestä Venäjän strategia näkyi hyvin lehdistötilaisuudessa Lavrovin ja Borrellin kesken.

– Toimittajien kysymyksissä Borrell saatiin kritisoimaan Yhdysvaltojen Kuuba-suhdetta eli luomaan säröä myös USAn ja EUn välille. Samaan aikaan Venäjä karkotti kolme EU-maan diplomaattia. Ei sattuma.

