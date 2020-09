Raivo repesi Iranissa: Tytöt poistettiin koulukirjan kannesta

Iranissa on suututtu kolmannen luokan matematiikankirjan kansikuvasta, josta poistettiin kokonaan tyttöjä esittävät hahmot. Arvostelijoiden mukaan muutos korostaa sukupuolten erottelua ja Iranin valtion viranomaisten seksististä asennetta.

Maan opetusministeriön mukaan alkuperäinen kansikuva, jossa oli kuvattuna kaksi tyttöä ja kolme poikaa pelaamassa puun alla, oli liian ”ruuhkainen”. Ministeriö sanoo RFE:n mukaan, että tyttöjä on kyllä mukana oppikirjan sivuilla ja muiden matematiikan kirjojen kansikuvissa.

Sosiaalisessa mediassa muistutetaan, että ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa nainen, joka on saanut matematiikan arvostetuimman palkinnon Fieldsin mitalin, oli iranilainen.

Stanfordin yliopiston professorina toiminut matemaatikko Maryan Mirzakhani sai Fieldsin mitalin vuonna 2014. Hän kuoli kolme vuotta myöhemmin 40 vuoden ikäisenä syöpään.

#Iran's Ministry of Education said the pics of girls were removed from this year's 3rd-grade math books due to "artistic, aesthetic and psychological" reasons and because the front cover was "too crowded".

