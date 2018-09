Raivo kaupan Neuvostoliitto-vaatteista: Myisittekö natsi-paitoja?

Liettuan hallitus vaatii amerikkalaista kauppajätti Walmartia lopettamaan Neuvostoliitto-aiheisten vaatteiden myynnin, kertoo virolainen Õhtuleht.

– Neuvostoliiton sirppi ja vasara -tunnuksen nimissä on tehty kauhistuttavia rikoksia. Miljoonia kuoli ja kidutettiin sekä ajettiin maanpakoon. Luotamme Walmartin moraaliin ja pyydämme, että massamurhaajien symbolit vedetään pois myynnistä. Ostaisitteko natsi-aiheisia vaatteita, Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius twiittaa.

Liettuan hallitus on lähettänyt Walmartille kirjeen, jossa vaaditaan tuotteiden poistoa. Virolaiset ja latvialaiset poliitikot ovat ilmaisseet tukensa Liettualle. Kauppaketju ei ole toistaiseksi vastannut.

Walmartin verkkokaupasta löytyy muun muassa t-paitoja, joihin on painettu sirppi ja vasara -symboli.

Arvioissa vaaditaan kauppaketjua ”lopettamaan kommunismin ylistäminen” ja kysytään, miksei myynnissä ole myös natsi-aiheisia hakaristipaitoja.

– Palvotte sellaista valtiota, joka vainosi ja kyyditti miljoonia syyttömiä ihmisiä, asiakkaiden kirjoittamissa tuote-arvioissa paheksutaan.

Baltian maat vapautuivat Neuvostoliiton miehityksestä 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Maiden mukaan neuvostosymboleilla varustettujen tuotteiden myynti loukkaa kommunismin uhreja.

Horrific crimes were committed under the Soviet symbols of sickle & hammer- millions killed, tortured & exiled. We trust @Walmart‘s moral stance & call to withdraw products with the symbols of mass murders. You wouldn‘t buy Nazi-themed clothing, would you? https://t.co/GIHmHWjhhN

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2018