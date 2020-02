Raivo Iranissa: Hallitus peitteli tautilukuja

Sosiaalisessa mediassa leviävässä videossa potilaita vietiin sairaalaan ennen tartuntojen julkaisua.

Iranissa kansalaisten luottamus maan terveysviranomaisia kohtaan on heikentynyt uusien koronavirustapausten vuoksi, uutisoi RFE/RL.

Maassa on kaikkiaan varmistettu 18 koronavirustartuntaa ja neljä sairauteen liittyvää kuolemantapausta. Maan terveysviranomaisten mukaan tartunnat ovat peräisin kiinalaisilta työntekijöiltä, jotka ovat palanneet takaisin kotimaahansa.

Iranin terveysviranomaiset ovat joitakin poikkeuksia lukuunottamatta peruneet Kiinasta saapuvat lennot, minkä lisäksi kansainvälisillä lentokentillä on otettu käyttöön terveystarkastuksia. Viranomaisten tiedotuksesta ja lukuisista viruksen leviämistä rajoittamaan pyrkivistä toimista huolimatta monet kyseenalaistavat, ovatko viranomaiset tehneet kaikkensa taudin pysäyttämiseksi.

– Me emme tiedä milloin koronavirus saapui Iraniin. Me emme tiedä, montako ihmistä on kuollut. Me emme tiedä, montako sairastunutta on karanteenissa. Emme tiedä, ketkä kuuluvat riskiryhmään. Emme oikeasti tiedä, onko mitään tehty taudin hillitsemiseksi. Tiedämme vain, että ne valehtelevat meille, iranilainen toimittaja Sasan Aghaei tviittasi.

Osa epäluottamuksesta perustuu videoon, jossa terveydenhuollon työntekijät kantavat suoja-asuissa potilasta sairaalaan Tehranissa. Video julkaistiin sosiaalisessa mediassa ennen kuin viranomaiset ilmoittivat tartunnoista 21. helmikuuta.

– Onko tällä ystäväni kuvaamalla videolla Tehranin Farmaniywhin sairaalsta ja näillä suoja-asuilla erityinen merkitys, kysyi videon julkaisut Siamak Ghassemi Twitterissä.

– Käytetäänkö näitä varusteita yleisesti tavallisen flunssan hoitamiseen, vai onko koronavirus paljon lähempänä kuin viranomaisten hiljaisuus antaa ymmärtää?