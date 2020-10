Raivo heräsi: Lehti maksaisi toimittajille klikeistä

Kalifornialaista Sacramento Bee -lehteä arvostellaan uudistuksesta, jossa toimittajien vuosiansiot ja tulevat palkankorotukset sidottaisiin heidän artikkeliensa keräämiin lukijamääriin.

Työntekijöitä edustava järjestö on kehottanut McClatchy-julkaisijaa harkitsemaan uudelleen ”hälyttäväksi” kutsumaansa ajatusta.

– Klikkien perusteella maksaminen kannustaa kohuihin ja määrään eikä selkeyteen tai laatuun. Työhömme kuuluu asioiden selventäminen, ei niiden hämmentäminen, Sacramento Bee News Guild kirjoittaa Twitterissä.

Työntekijän arvon tai tehokkuuden mittaamista on pidetty ongelmallisena. Yksittäinen toimittaja ei voi usein vaikuttaa artikkeliensa otsikointiin, sijoittamiseen tai ajoittamiseen.

Järjestön mukaan yhteisöä palveleva journalismi vaatii aikaa ja huolellisuutta sekä lukemattomia haastatteluita. Työ sisältää yöllisiä tapaamisia ja pinoittain muistiinpanoja.

– Klikkien jahtaamisessa on kyse jostain aivan muusta, News Guild arvioi.

McClatchy on asettanut uuden järjestelmän käyttöönoton ehdoksi jo aiemmin sovittujen palkankorotuksen maksamiselle. Osapuolet neuvottelevat asiasta marraskuun puolivälissä.

Quality news that convinces readers to subscribe is important. We want to know which stories resonate.

But tying a reporter’s value to how stories "perform" online is problematic. It cheapens our work. Often, headlines and placement are beyond our control. #NoPayForClicks 6/9

— Sacramento Bee News Guild 🐝 (@SacBeeGuild) October 19, 2020