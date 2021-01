Raivo Britanniassa: Massajuhlinta jatkuu keskellä rajua epidemiaa

Britanniassa poliisijohtaja Cressida Dick on varoittanut uusien koronavirusrajoitusten laiminlyönnistä seuraavista sakkorangaistuksista.

Hän on hämmästellyt Times-lehden mukaan väitteitä, joiden mukaan säännöistä voisi olla vielä epätietoisuutta.

Kansalaisten kerrotaan järjestäneen vakavasta epidemiatilanteesta huolimatta runsaasti epävirallisia juhlia sekä kotonaan että vuokratuissa tiloissa. Poliisin mukaan monet uhkapelaajat ovat kokoontuneet kellareissa.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on harkinnut Kiinan kaltaisia ulkonaliikkumiskieltoja ja maskipakkoja, jos sairaanhoidon kuormitus ei helpota lähiaikoina.

Tartuntojen määrä näyttää laskeneen Britanniassa viimeisen viikon aikana, nopeasti leviävästä virusmuunnoksesta huolimatta. Uusia Covid-19-tapauksia vahvistettiin maanantaina 46 100 kappaletta eli huomattavasti vähemmän kuin 8. tammikuuta, jolloin tartuntoja todettiin yli 68 000 kappaletta.

Britanniassa on rokotettu tähän mennessä 2,7 miljoonaa ihmistä eli noin neljä prosenttia kansasta. Päivittäinen rokotustahti on noin 170 000 kappaletta.

“As the chief medical officer has said, this is a health emergency. There is no doubt we are at a critical point. We must all stay at home whenever possible.”

