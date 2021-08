Raivo Afganistanista, senaattori esittää potkuja Joe Bidenille

Arvostelu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia kohtaan on kiihtynyt nöyryyttävänä pidetyn Afganistan-vetäytymisen seurauksena.

Kongressissa myös monet demokraatit ovat ilmaisseet järkytyksensä ääri-islamistisen Taleban-liikkeen nopeasta valtaannoususta ja vaatineet Afganistan-politiikan virheistä laajaa selvitystä.

Floridan republikaanisenaattori Rick Scott on vihjannut, ettei presidenttiä voi pitää pätevänä tehtäväänsä.

– Meidän on kohdattava vakava kysymys Afganistanin katastrofaalisten tapahtumien jälkeen: pystyykö Joe Biden hoitamaan virkansa edellyttämiä tehtäviä, vai onko aika soveltaa perustuslain 25. lisäystä, Rick Scott kirjoittaa Twitterissä.

Kyseinen perustuslain kohta edellyttäisi, että varapresidentti Kamala Harris ja enemmistö ministereistä toteaisivat presidentin kykenemättömäksi hoitamaan tehtäviään.

Harris nousisi presidentiksi, jos kaksi kolmasosaa kongressin alahuoneesta ja senaatista olisivat samaa mieltä. Menetelmää ei ole käytetty aiemmin Yhdysvaltain historiassa.

Rick Scott huomauttaa, että vetäytymisen myötä Afganistan on nyt samojen ”terroristeja paapovien” Talebanien hallussa kuin ennen syyskuun 11. päivän terrori-iskuja.

– Bidenin epäonnistumiset maailmalla ovat antaneet Yhdysvaltain vihollisille aihetta juhlaan yhä uudelleen ja uudelleen.

– Hamasin onnittelut Talebanille ovat kuin suolaa haavoille, jotka aiheutuivat Bidenin nöyryyttävästä epäonnistumisesta Afganistanissa, Rick Scott sanoo viitaten islamistijärjestön julkaisemaan tiedotteeseen.

Again and again Biden’s failures on the world stage have given America’s enemies cause for celebration.

Hamas congratulating the Taliban pours salt in the wound of Biden’s humiliating failure in Afghanistan. https://t.co/cmqM1jFoB6

— Rick Scott (@SenRickScott) August 17, 2021