”Raiskausrikokset liittyvät täysin yksiselitteisesti maahanmuuttoon”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan Oulun raiskausten kaltaisten rikosten ehkäiseminen olisi yksinkertaista.

Suomessa on uutisoitu viime päivinä useista ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista ja muista seksuaalirikoksista.

– Edes Oulussa tapahtunut hyvin nuoreen tyttöön kohdistunut törkeiden raiskausten sarja ei ole saanut päättäjiä tai maan korkeinta johtoa reagoimaan, sanoo Jussi Halla-aho.

Hänen mukaansa viranomaiset ovat tyytyneet toteamaan sen, minkä aina ennenkin.

– Kyse on yksittäistapauksista eivätkä ne liity mihinkään. Poliitikot muissa puolueissa ovat hiljaa. Tavalliset kansalaiset puristelevat käsiä taskussa, koska he tietävät, että vihapuhepoliisi on valppaana, mikäli he puhuvat maahanmuuttajista tai Suomeen sopimattomista kulttuureista, Halla-aho sanoo.

– Rikokset kuitenkin liittyvät täysin yksiselitteisesti maahanmuuttoon ja harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan. Niissä kehitysmaissa, joista Suomeen pääasiassa saavutaan, naisen asema on heikko. Käsitykset naisten ja lasten koskemattomuudesta ja ihmisarvosta ovat hyvin erilaiset kuin Suomessa. Mitään tekemistä tällä ei ole kotouttamisen epäonnistumisen tai suomalaisten harjoittaman syrjinnän kanssa, Halla-aho jatkaa.

Hänen mukaansa näiden rikosten ehkäisy olisi helppoa.

– Se onnistuisi maahanmuuttopolitiikan radikaalilla tiukentamisella. Tietenkään perussuomalaisia lukuun ottamatta muut eivät ole tähän valmiita, kuka mistäkin syystä. Rikokset suomalaisia kohtaan eivät kuitenkaan ole loppumassa, päinvastoin, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset vaatii koko humanitaarisen maahanmuuton lakkauttamista kalliina, tehottomana ja kansalaisten turvallisuutta ja Suomen hyvinvointia uhkaavana.

– Pian julkaistavassa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassamme vaadimme merkittäviä tiukennuksia kaikille humanitaarisen maahanmuuton osa-alueille – rajavalvontaan, hakemusten ketjuttamiseen ja oleskelulupien pituuteen, perheenyhdistämisiin, suojeluaseman kestoon, palauttamiseen, säilöönottoon ja karkotuksiin, Halla-aho sanoo.

– Meille sopisi oikein hyvin myös se, mitä Tanskan hallitus on tekemässä. Rikoksista tuomitut maahanmuuttajat vietäisiin saarelle odottamaan palautusta lähtömaihinsa. Keinoja monikulttuurisen seksuaalirikosepidemian pysäyttämiseksi kyllä on olemassa, Halla-aho toteaa.