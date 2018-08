Raiskaus, murha, sota = miehet. Niinkö todella?

Entäpä jos kyse ei olekaan liiasta maskuliinisuudesta vaan sen puutteesta.

Amerikkalaisen konservatiivisen radiojuontaja Dennis Pragerin PragerU on valmistanut alla näkyvän videon Make Men Masculine Again.

– Raiskaukset, murhat, sodat – niillä on kaikilla yksi yhteinen tekijä: miehet. Aggressiot, väkivalta, omastatunnosta piittaamaton kunnianhimo – kaikkihan ovat “toksista maskuliinisuutta”, eikö niin? Ja ratkaisu on selvä: tehdään miehistä vähemmän myrkyllisiä. Tehdään miehistä enemmän naisia, juontaja aloittaa.

– Mutta olen täällä kertoakseni sinulle, että tällainen ajattelu ei ole vain väärässä. Se on vaarallista.

PragerU:n mukaan miehiä naisellistaessa syntyy vain enemmän “toksista maskuliinisuutta”. Naisellistaminen ei tee pahoista miehistä hyviä, vaan se, että he lopettavat pahanteon.

– Aggressioita, väkivaltaa ja pitelemätöntä kunnianhimoa ei voi eliminoida miehen psyykestä, niitä voi vain valjastaa. Ja kun ne on valjastettu, ne ovat hyvän, ei ikävän palveluksessa.

– Samat maskuliiniset ominaisuudet jotka tuovat tuhoa myös kukistavat tyranniaa. Ominaisuudet, jotka luovat ahneutta, myös rakentavat talouksia. Ominaisuudet, jotka saavat miehiä ottamaan tyhmiä riskejä, saavat miehet myös ottamaan sankarillisia riskejä.

Parempi maskuliinisuus on videon mukaan sitä, kun nuori mies avaa tytölle oven ensimmäisellä deitillä. Tai kun isä tekee pitkiä työtunteja elättääkseen perhettään. Tai kun sotilas laittaa henkensä likoon puolustaakseen maataan.

– Kasvava ongelma tämän päivän yhteiskunnassa on, että miehet eivät ole liian maskuliinisia, vaan että he eivät ole tarpeeksi maskuliinisia. Kun miehet omaksuvat maskuliinisuuden terveellä ja tuottavalla tavalla, he ovat johtajia, taistelijoita ja sankareita. Kun he kieltävät maskuliinisuutensa, he pakenevat vastuusta, jättäen tuhoa ja epätoivoa jälkeensä, juontaja toteaa.