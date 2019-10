Raimo Sailas MT:lle: Työllisyys heikkenee ensi vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen valtiosihteeri toivoo, että Euroopassa tehtäisiin elvyttävää finanssipolitiikkaa.

Ministeri ja entinen valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas uskoo Suomen työllisyyden heikkenevän ensi vuonna, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sailas puhui asiasta lauantaina Suomen Vuokranantajien tilaisuudessa Helsingissä.

Sailaksen mukaan työllisyys on ollut vielä hyvä, mutta heikkenee takuuvarmasti ensi vuonna. Sailas perustelee kantaansa sillä, että lomautukset ja yt-neuvottelut ovat lisääntyneet. Lisäksi Suomen tärkeimpien vientimaiden ostopäällikköindeksit ovat heikentyneet.

– Paljon huonoja uutisia on vyörynyt maailmalta, hyviä ei lainkaan. Taantuma näyttää todennäköiseltä, ja voi sanoa, että se on jo alkanut, Sailas sanoi.

Sailaksen mukaan Suomen talouden jatko riippuu pitkälti meitä suurempien toimijoiden tekemisistä. Erityisen myrkyllisinä Suomen taloudelle Sailas mainitsee Yhdysvaltojen kauppakiistat.

Saksassa ja Euroopassa on Sailaksen mukaan kuitenkin vielä toivoa, sillä Euroopan keskuspankki EKP on lähtenyt tukemaan markkinoita. Saksalle elvytys on kuitenkin vaikeaa, sillä paikallinen perustuslaki kieltää alijäämäisen taloudenpidon.

– Se auttaisi kuitenkin Suomea. Toivon kovasti että aktiivisempi finanssipolitiikka pääsee niskan päälle lähikuukausina. Se, että onko talouskasvu meillä 0,7 vai 0,8 prosenttia on turhaa tarkkuutta, koska BKT:ta ei voi mitata desimaaleilla. Taantumassa ollaan jo, Sailas sanoo.