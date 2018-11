Raimo Ilaskivi: Työeläkkeiden nosto toisi valtiolle verotuloja

Kokoomusvaikuttaja huomauttaa työeläkerahastoihin kertyneen jo noin 300 miljardia euroa.

Ylipormestari ja kokoomuksen entinen presidenttiehdokas Raimo Ilaskivi arvostelee poliitikkoja eläkekeskusteluun liittyvästä populismista. Hän toteaa päättäjien olleen viimeiset neljä vuotta hiljaa eläkepolitikasta.

– Joka kaivaa esiin nykyisen eduskunnan jäsenluettelon, saa samalla tulokseksi näitten eläkeläisten ”ystävien” listan tulevaa äänestysharkintaa varten. Nyt vaalit lähestyvät ja samalla eläkeläisten asioita kannattaa taas alkaa pohtia, Ilaskivi kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hän viittaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen ehdotukseen, jonka mukaan 50 000 vähiten ansaitsevan eläkeläisen tuloa tulisi korottaa 100 eurolla. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on pitänyt esitystä vastuuttomana valtiontalouden näkökulmasta.

Raimo Ilaskivi toteaa SDP:n ja kokoomuksen puhuneen eri asioista.

– Rinteen ehdotuksen rahoituspohjana ovat veronmaksajien eurot, koska nuo vähiten saavat ovat ennen muuta kansaneläkkeellä ja muilla vähimmäiseläkkeillä eläviä. Mutta entä eläkejärjestelmä kokonaisuutena, johon Orpo viittasi? Suurin osa on työeläkeläisiä, ja työeläkkeet maksetaan työeläkeyhtiöiden toimesta.

Vaikuttaako ”nuiva” eläkepolitiikka kannatukseen?

Työeläkkeiden maksut on tähän mennessä katettu työeläkemaksuilla, eikä pääoman tuottoihin ole jouduttu kajoamaan kahden vuoden poikkeusta lukuun ottamatta.

– Siksi nämä pääomat – vararahastot tulevaisuutta varten – ovat kasvaneet jättikokoisiksi ja ovat jo 300 miljardin euron suuruusluokkaa – yli kolminkertaiset valtion vuosibudjettiin verrattuna, Ilaskivi sanoo.

– Työeläkkeiden rahoitukseen ei täten veroeuroja tarvita. Päinvastoin jos näitä eläkkeitä esimerkiksi indeksijärjestelmää parantamalla vastaavasti nostettaisiin, valtio saisi lisää verotettavaa tuloa ja lisää euroja budjetin katteeksi. Miksi valtiovarainministeriössä ei tähän kiinnitetä huomiota? Ollaanko niin sokaistuneita eläkeyhtiöitten lobbaukseen ja eläkepommmeista puhumiseen, etteivät faktat mene perille!

Ilaskivi pohtii, kuinka kokoomusjohdon ”nuiva” suhtautuminen eläkepolitiikkaan tulee näkymään kannatusmittauksissa.

– Jos heikko suunta jatkuu, on syytä nopeasti harkita, minkälaisin kannanotoin vaaleihin mennään. Hallituksella on vielä aikaa tarkistaa vaikkapa eläkeindeksijärjestelmää ja pohtia, kuinka kauan raippaveroa on oikeudenmukaista ja tasapuolista jatkaa. Teot silloin puhuisivat – vastapainona opposition lupauksille mahdollisista vaalien jälkeisistä päätöksistä. Ja kokoomuksen kanssa samassa veneessä on myös keskusta.