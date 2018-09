Raimo Ilaskivi: Hyväntahtoisuudella raja veronmaksajien piikkiin elämisessä

Kokoomusveteraanin mukaan turvapaikka-asioissa on vihdoinkin rohjettava mennä asian ytimeen.

Ylipormestari ja vuoden 1994 vaalien kokoomuksen presidenttiehdokas Raimo Ilaskivi kirjoittaa irakilaisesta ”passivaltuuskunnasta” blogissaan otsikolla Ei päätä, ei häntää…. Ilaskiven mukaan sivullinenkin voi ihmetellä paljastunutta tilannetta, jossa hänen mukaansa turvapaikan saaneista pakolaisista vain kaksi sadasta on työllistynyt.

– Loput elävät siis kokonaan yhteiskuntamme eli veronmaksajien piikkiin. Hyväntahtoisuudellakin on rajansa, eli asetelma on kyettävä tavalla tai toisella nopeasti ja viivytyksettä ratkaisemaan. Maassa, jossa avoimiin työpaikkoihin on vaikeaa löytää tekijöitä, on vihdoinkin rohjettava mennä asian ytimeen, Raimo Ilaskivi toteaa.

– Eli mihin? Toki ymmärrän, etteivät kaikki työkykyisiä ole, mutta sitä en, että vain kaksi prosenttia on työelämässä. ”Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä.” Löytyisiköhän tätä kansanviisautta perkaamalla ratkaisu?

– Löytyisiköhän, jos erilaiset kannustinloukut otettaisiin vahvan suurennuslasin alle ja rohjettaisiin yksinkertaisesti sanoa: Ellei työ kelpaa, työtä vieroksuvien vapaamatkustajien etuja aletaan asteittain ja vauhdilla karsia.

Ilaskiven mukaan sopii kysyä myös, ovatko esimerkiksi juuri irakilaiset omassa maassa omalla työllään tottuneet paljon pienempiin ansioihin kuin mitä meillä ilman työtä saavat.

– Onko aina vaan puolustettavissa ajatus, että sosiaaliturvan tulee olla kaikille maassa oleville, niin suomalaisille kuin muillekin yhtä suuri, vaikka suomalainen on aikanaan veronmaksajan osallistunut sosiaaliverkon luomiseen mutta tänne tullut ei. Perustuslaki kaipaa täsmennyksiä ja kansainväliset sopimukset läpikäyntiä, jos niihin taas tässäkin viitataan.

Hänen mukaansa ”sisäministeri totesi aivan oikein, että koko esiin tulleeseen ongelmavyyhtiin tullaan puuttumaan. Tähän toteamukseen on veronmaksajana helppo yhtyä. Ei nykytilanteessa ole ei päätä eikä häntää!”.