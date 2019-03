Raija Vahasalo: Varhaiskasvatuksen valvontaa tehostettava

Varhaiskasvatuspalveluista on nostettu viime aikoina julkisuuteen esille puutteita sekä yksityisistä että julkisista päiväkodeista.

– On hyvä, että varhaiskasvatuksen puutteista on ryhdytty puhumaan, sillä on ilmiselvää, että valvonta ja arviointi on paikoin pettänyt. Valvontaa tulee tehostaa kunnissa, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) vaatii.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteet ja toteuttamisesta ovat vastuussa korkeasti koulutetut opettajat. Vahasalo muistuttaa, että nämä antavat hyvät puitteet varhaiskasvatuksen kehittämiselle, mutta myös kuntien ja yksittäisten päiväkotien on otettava lain velvoitteet tosissaan ja ryhdyttävä toimiin.

Päiväkotien johtajat ovat merkittävässä roolissa päiväkotien kehittämisessä. Vahasalo haluaa nostaa huomiota myös siihen, onko johtajien työ keskittynyt liikaan hallinnollisiin tehtäviin ja onko yksittäisen päiväkodin johtajilla riittävästi turvattu aikaa laadun ja toiminnan kehittämiseen.

– Lasten vanhemmilla tulee olla oikeus olla huolettomin mielin ja tuoda lapsensa päiväkotiin, luottaen että lapsi voi hyvin, oppii ja kehittyy päiväkodeissa – laadukkaassa varhaiskasvatuksessa, Vahasalo sanoo.