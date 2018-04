Raija Vahasalo: Sote-uudistus on mahdollisuus myös taiteelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan taiteen perusopetus on osa Suomen menestystarinaa.

Kokoomuksen uusi kansanedustaja Raija Vahasalo pitää sote-uudistusta suurena mahdollisuutena myös taiteen perusopetukselle ja koko koulutus- ja kulttuurisektorille.

– Kun monet haluavat nähdä sotessa riskin, me voimme nähdä siinä mahdollisuuden. Kuntiinhan ei soten jälkeen jää kuin kolme kovaa koota: koulutus, kaavoitus ja kehittäminen, Vahasalo totesi valtakunnallisen taidekasvatuspäivän yhteydessä.

Vahasalon mukaan menestyvät kunnat toimivat tulevaisuudessa verkostoina, jotka tekevät yhteistyötä muun muassa taiteen perusopetusta antavien tahojen kanssa.

– Taiteen perusopetukselle on asetettu suuria odotuksia. Jotta verkostoissa toimiminen ja yhteistyö onnistuisi, edellytyksenä sille on oman tehtäväkuvan ja mission kirkastaminen.

Vahasalo painotti, että taiteen perusopetuksen identiteetti ja vahvuus on turvattava myös tulevaisuudessa.

– Yhteiskuntamme ja tulevaisuutemme vaatii luovuutta, ongelmanratkaisutaitoa, muutoksensietokykyä ja vastuullisuutta. Taiteen perusopetus on ollut vastaus ja osa maamme suurta menestystarinaa.

– Siksi koko sivistys- ja koulutusjärjestelmämme sisältöä on uudistettu vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Opetussuunnitelmauudistuksia tehdään ja on tehty jokaiseen koulutusasteeseen. Nyt on taiteen perusopetuksen vuoro, Vahasalo sanoi.

Eduskunnassa aiemmin vuosina 1999–2015 istunut Raija Vahasalo palaa kansanedustajaksi tiistaina.

Raija @vahasalo esitti valtakirjansa puhemies Paula Risikolle @paularisikko

perjantaina. Vahasalo tulee eduskuntaan Sanna Lauslahden tilalle. Vahasalon edustajantoimi alkaa ensi tiistaina. Hän on aiemmin toiminut kansanedustajana 1999–2015. https://t.co/8wepx7bImJ pic.twitter.com/uSmjWFzyjJ — SuomenEduskunta (@SuomenEduskunta) April 6, 2018