Raija Vahasalo: Rakennusriitoja varten tarvitaan lautakunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Riitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt toimenpidealoitteen rakennusriitalautakunnan perustamisesta.

Vahasalon mukaan suurin osa suomalaisista törmää jossain vaiheessa elämäänsä erilaisiin riitatilanteisiin tai muihin ongelmiin rakentamisessa.

Hän korostaa, että rakentamiseen liittyvät erimielisyydet ovat lisääntyneet sekä monimutkaistuneet ja muodostavat näin ollen myös merkittävän yhteiskunnallisen ongelman.

– Rakennusriitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa. Koska tuomioistuimissa ei ole rakennusteknistä osaamista, tämä voi johtaa joko huonosti perusteltaviin päätöksiin tai pitkittyvään ja kalliiseen asiantuntijoiden käyttöön.

– Pahimmillaan riitojen oikeudenkäyntikustannukset ylittävät monin verroin itse riita-asian arvon. Siksi ihmiset kokevat oikeusturvansa näissä riita-asioissa heikoksi, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

Suomessa on jo nyt paljon erilaisia lautakuntia ja neuvostoja, joissa riita-asioiden selvittäminen on nopeampaa ja edullisempaa kuin käräjäoikeudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajariitalautakunta, vakuutuslautakunta ja liikennevahinkolautakunta.

Vahasalon mukaan rakentamiseen liittyviä riitoja varten olisi kuitenkin hyvä perustaa oma asiantunteva lautakunta, joka antaisi niihin liittyviä ratkaisuja.

Oikeusturvan toteutuminen

Tällä hetkellä rakentamiseen liittyviä riitoja tuodaan Vahasalon mukaan pääasiassa käräjäoikeuksiin ja jossain määrin, lähtökohtien niin salliessa, myös kuluttajariitalautakuntaan ja vakuutuslautakuntaan.

Vahasalo ehdottaa, että kuluttajariitalautakunta keskittyisi kuluttajansuojaan ja vakuutuslautakunta vakuutusoikeuteen, mutta ne pyytäisivät rakentamiseen liittyvissä riidoissa lausunnon rakennusriitalautakunnalta.

– Lautakunnat ovat puolueettomia ja riippumattomia ratkaisuelimiä, joille keskeistä on oikeuden helppo saatavuus ja oikeudenmukaisuus. Niiden toiminta tähtää siihen, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet saada oikeusapua oman lompakon paksuudesta riippumatta. Niillä on näin ollen tärkeä rooli tasa-arvon edistäjinä.

– Parhaiten rakentamista koskevien riitojen osapuolien oikeusturva toteutuisi, jos perustaisimme rakennusriitalautakunnan, joka keskittyisi vain rakentamiseen liittyviin riita-asioihin, Vahasalo toteaa.

Hänen mukaansa lautakunnissa riita-asioiden käsittely sujuu monesti helpommin kuin käräjäoikeudessa. Ne vähentävät myös käräjäoikeuksien työmäärää ja asioiden selvittely rakennusriitalautakunnassa todennäköisesti lyhentäisi oikeuteen asti päätyvien riitojen ratkaisuaikaa.

– On välttämätöntä, että rakentamista koskeviin riita-asioihin perustetaan oma lautakuntansa, jotta oikeuden helppo saatavuus voidaan turvata myös rakentamista koskevien riitojen kohdalla.