Raija Vahasalo: Luovien alojen rahoitus kaipaa uudistamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan rahoitusjärjestelmän sirpaloituminen vaikeuttaa kasvupotentiaalin hyödyntämistä.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kehottaa hallitusta uudistamaan pikaisesti luovien alojen rahoitusjärjestelmän, jotta alan toimijat pääsisivät tasavertaiseen asemaan muun elinkeinoelämän rinnalle.

– Meillä on Suomessa todella korkeatasoinen taide- ja kulttuurialan koulutus, mikä pitää korkealla myös luovan alan toimijoiden taitavuutta. Olemme uudistaneet koulutusjärjestelmämme ja työmarkkinoitamme, mutta luovien alojen rahoitusjärjestelmä elää vielä vanhaa aikaa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

– Emme ole hyödyntäneet luovan alan kasvupotentiaalia riittävästi. Työllisyyden parantaminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista ja siinä on onnistuttu. Luovia aloja ei saa kuitenkaan jättää tästä ulkopuolelle, vaan niiden kasvulle on luotava hyvät edellytykset.

Luova sektori on Euroopan nopeimmin kasvavia palvelualoja. Luovien alojen muodostamaksi arvonlisäksi on arvioitu Suomessa yli 7 miljardia euroa eli 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Osuus on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai majoitus- ja ravintolatoiminnan osuudet, Vahasalo huomauttaa.

Ongelmana on, että alan asioita käsitellään tällä hetkellä useassa eri ministeriössä. Sipaleisuus on vaikeuttanut alan kehittämistä, koska näkökulmat ministeriöissä ovat erilaiset.

Esimerkiksi monen taiteilijan toimeentulo voi koostua monesta eri muodosta: osa ansaitaan palkansaajana, osa apurahoina ja osa yrittäjänä. Riittävää varmuutta työn täysimittaiselle tekemiselle ei usein ole.

– Luovien alojen tekijöiden, taiteilijoiden, muusikoiden ja tanssijoiden asemaa pitäisi selkiyttää esimerkiksi luomalla välimalli palkansaajan ja yrittäjän väliin. Luovan alan tekijöitä ei voida lokeroida suoraan kumpaankaan, vaan heidän työnsä erityispiirteet täytyy ottaa paremmin huomioon muun muassa sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita uudistettaessa, Vahasalo sanoo.