Raiderahat suututtavat – ”kuin Jere Jarruvaunu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:sta olisi saanut enemmänkin raideliikennevaroja, kansanedustajat valittelevat.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat tehneet Pia Kauman johdolla kirjallisen kysymyksen raidehankkeiden EU-rahoituksen hakemisesta. Kysymyksessä todetaan Verkkojen Eurooppa -hankkeen eli CEF:n olevan 30 miljardin euron rahoitusinstrumentti erityisesti raideliikenteelle.

Sen rahoitushaku päättyy tämän kuun lopussa. Kansanedustajat ihmettelevät, miksei Suomi ole hakenut varoja keskeisille liikennehankkeilleen.

Asian nosti esille eduskunnan kyselytunnilla torstaina kansanedustaja Sofia Vikman (kok.). Hänen mukaansa hallitusta on patistettu hakuun syksystä asti, ja ”ajoissa toimimalla olisi voitu saada enemmän, jos halutaan kehittää koko Suomea ja yhteyksiämme”.

– Ministeri Harakka, hiljattain Suomen Kuvalehdessä vyörytitte vastuuta haun ohittamisesta kunnille. Tämä on kohtuutonta. Hallituksella on toimivalta. Ehdittekö hakemaan suurille raidehankkeille EU-rahoitusta, kuten olemme teiltä pitkään vaatineet, vai meneekö Suomelta käytännössä ilmaista rahaa ohi?, Sofia Vikman kysyi.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) vastasi, että ”pelko pois, me ehdimme hakea”.

Harakan mukaan on kolme viikkoa aikaa hakea sekä Turun Tunnin juna -hankkeelle että Suomi-ratahankkeelle.

Sofia Vikman jatkoi, että ”epäröinnille olisi olemassa vaihtoehto”.

– Vaikka hakemus ehdittäisiin vihdoin lähettää EU:n suuntaan, silti tosiasia on se, että ajoissa toimimalla olisimme voineet saada enemmän. Olemme kokoomuksessa pettyneitä, ettette laittaneet suuria raidehankkeita laajamittaisemmin eteenpäin viime syksynä, Vikman arvosteli.

– Saatava EU-rahoitus voisi olla merkittävästi suurempi.

Ministeri Timo Harakka vastasi näin:

– Olen iloinen että kokoomus kirittää näitä raidehankkeita, koska niinä vuosina kun te olitte hallituksessa 2007-2019 uusia raidehankkeita rakennettiin Suomeen ei yhtään millimetriä. Ei millimetriäkään 12 vuotena kun teitte niitä aitoja budjetteja ettekä varjobudjetteja, Harakka totesi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen huomautti heidän vauhdittaneen kaikissa vaiheissa hankeyhtiöiden perustamista ja eteenpäinmenoa. Myös kokoomuksen Timo Heinonen vastasi:

– Arvoisa liikenneministeri Harakka, en usko että te voitte olla niin tietämätön mitä Suomessa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana raiteilla. Silloin kun kokoomus on ollut hallituksessa on tehty merkittäviä päätöksiä pääradan korjaamisesta, ensimmäinen vaihe iso remontti 2016, toinen vaihe Pasila-Riihimäki valtiovarainministeri Petteri Orpon aikana, tehty kolmioraidetta, paraikaa tehdään edellisen hallituksen päätöksen pohjalta Riihimäen asemapihan remonttia, aseman esteettömyyttä, Timo Heinonen luetteli.

– Ettekö te oikeasti tiedä, mitä raiteilla tapahtuu? Nämä kaikki on tehty sitä varten, että nyt kun Verkkojen Eurooppa -ohjelma käynnistyy, niin meillä olisi valmius hakea tätä rahaa!

– Nyt olisi tarvittu Ville Veturia, mutta arvoisa ministeri, te olette olleet kuin Jere Jarruvaunu tässä projektissa, Heinonen sanoi Harakalle.

Timo Harakka totesi olevan ”erittäin kiitettävää että näitä parannushankkeita on tehty ja ne tietenkin jatkuvat”. Hänen mukaansa nyt kuitenkin puhutaan kokonaan uusista linjauksista, joita vuosikymmeneen ei ole saatu aikaan.