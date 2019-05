Raide-Jokerin rakentaminen sotkee liikennettä entisestään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen alkaa 13 kohteessa kesäkuun alussa.

Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia pääkaupunkiseudun liikenteeseen seuraavien vuosien aikana. Työmaiden läheisyydessä toteutetaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka muuttavat jalankulun, pyöräilyn, moottoriajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen reittejä rakentamisen aikana.

Työmaiden lähellä on liikenteessä muun muassa nopeusrajoitusten hidastuksia, kiertoreittejä ja kaistajärjestelyjen muutoksia. Järjestelyistä tehdään mahdollisimman pitkäaikaisia, jotta jatkuvasti muuttuvat järjestelyt eivät turhaan vaikeuta liikkumista.

HKL:n mukaan osa rakennettavista kaduista suljetaan joko kokonaan tai joltakin liikennemuodolta rakentamisen ajaksi. Katuja sulkemalla mahdollistetaan suuret yhtenäiset työalueet, jolloin rakentaminen nopeutuu ja turvallisuus paranee sekä liikenteen että työmaan näkökulmasta. Myös suljetuilla kaduilla on mahdollista ajaa kiinteistöille ja pelastustehtävissä.

Tilapäiset liikennejärjestelyt toteutetaan vaiheittain. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennejärjestelyn loppuminen ei vielä välttämättä tarkoita töiden loppumista alueella, vaan järjestelyt muuttuvat seuraavien työvaiheiden mukaan.

Tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja vaihtoehtoisista reiteistä tiedotetaan kattavasti muun muassa työmaiden läheisyydessä opastein sekä Raide-Jokerin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. HSL kertoo joukkoliikenteen poikkeusreiteistä tarkemmin omissa viestintäkanavissaan.

Ensimmäiset tilapäiset liikennejärjestelyt alkavat kesäkuussa

• Maarintien eteläpuolella oleva jalankulun ja pyöräilyn reitti siirtyy kadun pohjoispuolelle. Järjestelyn kesto on arviolta kesäkuun 2020 loppuun asti.

• Ravitie suljetaan autoliikenteeltä kesäkuun puolivälissä. Korvaava reitti on Turuntien ja Pitäjänmäentien kautta, alueen asukkaat voivat käyttää kulkemiseen myös Vermonrinnettä. Järjestelyn kesto on arviolta elokuun 2020 loppuun asti.

• Pitäjänmäentiellä Pajamäentien risteyksen kohdalla tehdään kaistajärjestelyjä ja kääntyvien kaistoja joudutaan poistamaan. Tämä voi jonkin verran hidastaa suoraan menevää liikennettä. Jalan ja pyörällä risteyksen ylitys tapahtuu Patterimäen puoleista reunaa. Lisäksi Takomotien risteyksen kohdalla bussipysäkkiä siirretään ja työaluetta rajataan jalkakäytävän puolelle. Järjestelyn kesto on arviolta vuoden 2019 loppuun asti.

• Pirkkolantie pysyy suljettuna moottoriajoneuvoliikenteeltä Metsäpurontien ja Maunulantien välillä. Korvaava reitti on Pakilantien ja Metsäpurontien kautta. Järjestelyn kesto on arviolta loppusyksyyn 2020 asti. Pirkkolantien jalankulku ja pyöräliikenne on siirretty kulkemaan Lampuotilantien kautta heinä-elokuuhun 2019 asti.

• Pirjontie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä kesäkuussa. Korvaava reitti Pakilantien ja Metsäpurontien kautta. Pirjontien jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät kadun eteläreunassa. Järjestelyjen kesto on arviolta loppusyksyyn 2020 asti.

• Norrtäljentie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17. kesäkuuta alkaen. Korvaava reitti on Mestarintien, Mäkitorpantien ja Siltavoudintien kautta. Bussi 550 siirtyy Siltavoudintien kautta kulkevalle poikkeusreitille. Jalankulun ja pyöräilyn reitti siirtyy tien itäreunaan. Järjestelyjen kesto on arviolta vuoden 2020 loppuun asti.

• Veräjä suljetaan kokonaan liikenteeltä vesijohdon ja viemärilinjan rakentamista valmistelevien töiden vuoksi 3. kesäkuuta alkaen. Korvaava reitti on Oulunkyläntie–Kirkkoherrantie–Jokiniementie–Otto Brandtin tie. Jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan Maaherrantien pohjoispuoleiselle reitille. Järjestelyjen kesto on arviolta vuoden 2019 loppuun asti.

• Maaherrantien eteläpuolen jalankulku Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä siirretään Maaherrantien pohjoispuolelle kesäkuun aikana. Järjestely kestää arviolta vuoden 2020 kesään.

• Pihlajamäentiellä osa kaistoista pois käytöstä. Järjestelyn kesto arviolta syyskuun 2019 loppuun asti.

• Viikintien eteläpuolelle rakennetaan uusi tilapäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä noin 500 metrin matkalle, joka otetaan käyttöön juhannuksen jälkeen. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan liikenteelle viimeistään syksyllä 2020.

• Varikkotie ja Raaseporintie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17. kesäkuuta alkaen Kajaaninlinnantien ja Viilarintien väliltä. Bussit 550, 58, 80, 92 ja 92N siirtyvät Itäväylän kautta kulkevalle poikkeusreitille. Linjat 92 ja 92N jättävät ajamatta myös Ratasmyllyntien reittiosuuden ja kiertävät Viilarintien kautta. Järjestely kestää arviolta syyskuun 2022 loppuun asti.