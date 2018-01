Rahoitusalan toinen lakko alkaa – ”paikallinen sopiminen ei käy työnantajalle”

Valtakunnansovittelija ei antanut sovintoesitystä rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluissa.

Tästä johtuen rahoitusalan toinen lakko toteutuu 4.-5. tammikuuta. Ammattiliitto Pron mukaan Keskeinen kysymys neuvotteluissa on edelleen viikonlopputyö. Työnantajapuoli vastustaa ammattiliittojen esitystä asian sopimisesta paikallisesti.

Valtakunnansovittelija Minna Helle ei antanut tänään keskiviikkona sovintoesitystä, koska hän katsoi, ettei siihen ollut edellytyksiä.

Kiista on edelleen siitä, sovitaanko viikonlopputyö paikallisesti vai määrääkö työnantaja yksipuolisesti työajat. Ammattiliitot haluavat lisätä paikallista sopimista, tämä ei kuitenkaan sovi työnantajapuolelle.

– Ratkaisulle ei ollut edellytyksiä, koska työnantajaliitot Palta ja Finanssiala eivät liikkuneet poterostaan mihinkään, toteaa Pron puheenjohtaja Jorma Malinen (sd.).

– On valitettavaa, että sovintoa ei ole löytynyt vieläkään. Työantajapuolen juhlapuheet paikallisen sopimisen tärkeydestä eivät näytä vastaavan heidän linjaansa neuvottelupöydässä. Ammattiliitoilta on pöydällä alaa uudistava ja rakentava ehdotus viikonlopputyöstä, ikävä kyllä tämä ei työnantajapuolelle sovi, hän lisää.

– Me haluamme sopimista, emme sanelua. Tätä tuskin kukaan voi pitää kohtuuttomana toiveena, Malinen jatkaa.

Myös palkankorotusmuodosta on edelleen erimielisyyttä. Ammattiliitot haluavat palkankorotukset toteutettavaksi ns. yleisen linjan mukaan, jossa suurin osa korotuksista toteutetaan yleiskorotuksena kaikille.

Rahoitusalan työntekijöistä 68 prosenttia on naisia. Naisten osuus peruspankkityötä tekevissä on lähes 85 prosenttia. Mitä suurempi osa palkankorotuksesta rahoitusalalla toteutetaan kaikille samanlaisena yleiskorotuksena, sitä paremmin se Pron mukaan turvaa erityisesti naisten ansiokehitystä ja lisää palkkatasa-arvoa.

– Rahoitusalan työehdot ovat monessa asiassa jääneet ajastaan jälkeen. Esimerkiksi palkkausjärjestelmä vaatisi vähintäänkin paikkaamista. Näihin kysymyksiin palataan vielä, Malinen lupaa.

Lakko alkaa huomenna torstaina 4.1. kello 6.00 ja päättyy perjantaina 5.1. kello 23.59. Lakko koskee kaikkia rahoitusalan töitä. Lakkoon osallistuvat Ammattiliitto Pron lisäksi Nousu, ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN sekä Danske Bankin henkilöstöyhdistys. Ict-alan prolaiset jäsenet tukevat lakkoa työsaarrolla.

Ammattiliitto Nousu: Työnantaja pitäytyy entisessä esityksessä

Ammattiliitto Nousun mukaan neuvotteluissa rahoitusalan työnantajat ovat vaatineet työehtosopimuksen työaikamääräysten täydellistä vapauttamista työnantajan yksipuoliselle työnjohto-oikeudelle.

– Pankkien jo muutenkin jaksamisen äärirajoilla työskentelevästä henkilöstöstä pyritään työaikamääräyksiä muuttamalla repimään vielä lisätehoja irti. Työnantaja ei tavoittele päinvastaisista puheista huolimatta parannuksia asiakaspalveluun, vaan tavoittelee pienenevän henkilöstömäärän hyödyntämistä laajemmin kaikkina viikon päivinä kellon ympäri. Tällä ei paranneta asiakaspalvelua millään tavoin, Nousu toteaa tiedotteessaan.

Ammattiliitto muistuttaa, että samaan aikaan Nordea on käynnistänyt Suomessa massiiviset yt-neuvottelut lähes 500 henkilön työsuhteiden päättämiseksi.

Pankit tekevät huipputuloksia. Esimerkiksi Nordean vuoden 2016 liikevoitto oli 4,6 miljardia euroa.

– Silti työehtosopimusneuvotteluissa työnantajat ovat tarjonneet yleiskorotuksia, jotka olisivat merkittävästi pienempiä kuin muilla aloilla. Suuri osa palkankorotuksista halutaan ohjata jaettavaksi palkkakeskusteluissa, joiden kohdentamisesta työnantaja päättää, Nousu sanoo.

Työnantajat pettyneitä

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta sanovat olevansa pettyneitä siihen, että rahoitusalan viikonlopputyötä koskeneeseen kiistaan ei edelleenkään löytynyt ratkaisua.

FA:n ja Paltan mielestä vakuutusalalle 15.12.2017 sovittu malli viikonlopputyöstä pitäisi ottaa käyttöön myös pankkipuolella. Vakuutusalalla viikonlopputyötä tekevät ensi sijassa vapaaehtoiset. Jos vapaaehtoisia ei ole riittävästi, työantaja voi päättää työhön nimettävistä lisähenkilöistä. Ennen järjestelmän käyttöönottoa siitä neuvotellaan henkilöstön kanssa.

Rahoitusalalla palkansaajajärjestöt ovat esittäneet, että viikonlopputyö on mahdollista vain, jos siitä sovitaan paikallisesti.

– Paikallinen sopiminen on monissa asioissa toimiva menettely, mutta rahoitusalan viikonlopputyötä ei ole saatu tähän mennessä toimivaksi paikallisesti sopien. Paikallisia sopimuksia lauantaityöstä on syntynyt vain muutamia, neuvottelut ovat olleet pitkiä, ja ehdoista on tullut kohtuuttomia. Lisäksi säännöllisen työajan sijoittaminen sunnuntaille ei ole käytännössä mahdollista nykymääräysten mukaan, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

– Vastatakseen muuttuneisiin asiakastarpeisiin ja kiristyvään kansainväliseen kilpailuun uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa, hän jatkaa.

Hänen mukaansa rahoitusalan viikonlopputyöstä on käyty julkisuudessa valitettavan mustavalkoista keskustelua pelkästään direktio- eli työnjohto-oikeuden pohjalta.

Aarron mukaan vakuutusalan uusissa viikonlopputyömääräyksissä pääsääntönä on vapaaehtoisuus. Työnjohto-oikeus koskee vain tilanteita, joissa vapaaehtoisia ei ole riittävästi.

– Viikonlopputyöjärjestelmä ei voi perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen, koska asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Työnantajapuolen esittämä malli mahdollistaa myös henkilökohtaisten toiveiden ja tilanteiden huomioimisen, Aarto sanoo.

FA ja Palta ovat edelleen halukkaita etsimään pikaista ratkaisua kiistaan.

– Alan muuttuneisiin asiakastarpeisiin ei vastata lakkoilemalla vaan neuvottelemalla. Tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien osapuolten myötävaikutusta.

Keskeiset palvelut pyritään turvaamaan

Pankit pyrkivät turvaamaan kuitenkin lakon aikana keskeiset palvelut kuten verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminnan sekä maksujen välityksen.

– Asiakkaiden on tärkeä varautua, että pankit eivät voi lakon aikana taata kuitenkaan täysin häiriötöntä palvelua ja maksujen välitystä. Palveluissa voi esiintyä myös häiriöitä, ja niiden korjaamisessa voi olla viiveitä, FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula sanoo.

Lakko sulkee valtaosan pankkikonttoreista eri puolilla Suomea.

Pankkiryhmät tiedottavat omilla verkkosivuillaan tarkemmin lakon vaikutuksista.

Käteistä voi nostaa automaateista ja niissä kaupoissa, jotka tarjoavat käteisen nostopalvelua.