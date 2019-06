Rahastoista lunastettiin 1,4 miljardia euroa toukokuussa

Finanssiala ry:n mukaan laskevat pitkät korot kielivät talouden kasvu- ja inflaatio-odotusten heikkoudesta.

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa nettomääräisesti yhteensä 1,4 miljardia euroa, selviää Finanssiala ry:n tiedotteesta.

Lisäksi rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 114 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 2,2 miljardia euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin 26 miljoonaa euroa.

Osakerahastojen lunastuksista 1,4 miljardia oli kansainvälisiin rahastorakenteisiin liittyviä siirtoja (lunastuksia suomalaisista rahastoista ja merkintöjä ulkomaisiin rahastoihin). Merkintöjä tehtiin korkorahastoihin.

Pitkän koron rahastoihin kertyi toukokuussa 350 ja lyhyen koron rahastoihin 416 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 13 miljoonaa euroa.

Pitkät korot jatkoivat edelleen laskusuunnassa alkuvuonna. Laskevat pitkät korot kielivät talouden kasvu- ja inflaatio-odotusten heikkoudesta. Osakemarkkinoilla kehitys oli toukokuussa laskuvoittoista, ja kaikkien osakerahastoluokkien tuotto oli miinuksella.

– Kansainvälisen kauppapolitiikan kiristyminen on näkynyt osakemarkkinoilla, ja sijoituksia on siirretty osakkeista korkoihin. Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä ja miettiä sijoittamista pitkällä tähtäimellä. Tärkeää on myös muistaa hajautuksen merkitys, toteaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta.

Osakerahastoissa eniten varoja lunastettiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 886 miljoonaa euroa. Eniten varoja sijoitettiin Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 5,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 153 miljoonaa euroa. Myös eurooppalaiset korkeariskiset yrityslainat kiinnostivat, niihin kertyi varoja 95 miljoonaa euroa.

Sen sijaan globaalit luokitellut yrityslainat menettivät ainoana rahastoluokkana pääomia, yhteensä 29 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtionlainat 3,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).