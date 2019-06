Rahapolitiikassa käänne – ”kasvu ei romahda”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuuden kasvu on vaisua, mutta on myös merkkejä paremmista talouden näkymistä.

Rahapolitiikassa on tapahtunut selvä käänne, arvioi Taalerin salkunhoitaja.

USA:n S&P 500 -indeksi on noussut vuoden alusta yli 17 prosenttia ja Euroopassa EuroStoxx 50 on sekin noussut yli 14 prosenttia.

Alkuvuoden hyvä vire osakemarkkinoilla on kuitenkin kääntynyt toukokuusta lähtien synkistelyksi, kun Kiinan ja USA:n kauppapoliittiset jännitteet ovat pahentuneet.

Enää kauppasodan aseena eivät ole vain tullitariffit, vaan osapuolet hyökkäävät myös suoraan yrityksiä kohtaan. Yhdysvallat kielsi amerikkalaisyhtiöiltä yhteistyön kiinalaisen telejätin Huawein kanssa. New York Timesin mukaan Kiina puolestaan uhkaa perustaa oman mustan listansa ”epäluotettavista tahoista”.

Taalerin salkunhoitaja Lassi Järvinen toteaa, että poliittisten riskien luoma epävarmuus on näkynyt talousdatassa, ja erityisesti teollisuuden kasvuluvut jatkavat vaisuina.

Kuitenkin merkkejä paremmista talouden näkymistä on myös nähty. Syynä näkymien muutoksiin on jälleen kerran Yhdysvaltojen keskuspankki Fed.

– Talouskasvu näyttää edelleen hidastuvan, mutta ei romahda.

Rahapolitiikan näkymät ovat muuttuneet merkittävästi alkuvuoden tilanteeseen verrattuna erityisesti Yhdysvalloissa, Järvinen toteaa Taalerin markkinakatsauksessa.

– Alkuvuoden odotukset koronnostoista Yhdysvalloissa vaihtuivat odotuksiin jopa neljästä koronlaskusta ensi vuoden loppuun mennessä. Vaikka odotukset lienevät ylimitoitettuja, rahapolitiikka on selvästi kääntynyt markkinoita ja taloutta tukevaksi tekijäksi. Samoin voidaan todeta myös Euroopasta, jossa keskuspankki on jo keskustellut mahdollisuudesta korkojen lisälaskuille.

Järvisen mukaan markkinoiden sentimentti eli tunnelmat painuivat toukokuun aikana liian matalille tasoille.

– Monet markkinat painuivat lähes ylimyydyille tasoille, suojauskysyntä kasvoi, yksityissijoittajien tunnelmat laskivat lähes vuodenvaihteen tasoille ja instituutiosijoittajien osakepainot säilyivät matalina. Nämä indikaattorit viittaavat siihen, että markkinoilla on potentiaalia rekyylille, salkunhoitaja uskoo.

Taaleri ei usko, että kauppasota ajaa taloutta taantumaan. Järvisen mukaan osakemarkkinoiden heikot tunnelmat, rahapolitiikan kasvanut tuki ja kevättä houkuttelevammat arvostustasot johtavat siihen, että Taaleri nostaa osakkeet ylipainoon.

Osakemarkkinoiden sisällä Taaleri näkee potentiaalia erityisesti Yhdysvalloissa, jossa talouskasvu jatkaa länsimaiden veturina.

Taaleri pitää kehittyvät markkinat lievässä ylipainossa. Järvisen mukaan Taaleri uskoo Kiinan pitävän talouskasvun vauhdissa vaikka väkisin ja toisaalta koko alueen hyötyvän kauppasodan mahdollisesta helpottumisesta.

Eurooppa on Taalerin allokaatiosuosituksissa edelleen alipainossa.

– Näkemyksemme on, että indeksitasolla Eurooppa kärsii mantereen rakenteellisista haasteista ja hitaasta kasvusta. Uskomme tästä syystä aktiiviseen osakevalintaan maantieteellisesti ja sektoreiden välillä, Järvinen toteaa.

JORMA ERKKILÄ