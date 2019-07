Rahaministeri torjuu uudet verojen kiristykset – ”liikkumavara vähäinen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän mukaan hallitus ei aio tukea liittokierrosta tuloveronkevennyksillä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ei lämpene sille, että julkista taloutta voitaisiin tasapainottaa veronkorotuksilla, joista ei ole sovittu hallitusohjelmassa.

– Eiköhän ne veronkorotukset ole lueteltu hallitusohjelmassa, eli veropuolen liikkumavara on hyvinkin vähäinen. Ne mitkä siellä on, niillä tullaan menemään, Mika Lintilä sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

Hallitus tarkastelee elokuussa 2020, ovatko työllisyystoimet riittäviä julkisen talouden tasapainottamiseksi ja arvioi tarvittaessa uudelleen menolisäyksiä.

– Jos menoja joudutaan tarkastelemaan, niin kohteet ovat sen ajan murhe, Lintilä sanoo.

Hallituksen tavoitteena on, että työllisyysaste on 75 prosenttia ja julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.

Hallitusneuvotteluiden verotyöryhmää vetänyt työministeri Timo Harakka (sd.) sanoi Lännen Median haastattelussa, että kun tasapainon toteutumista tarkastellaan, vaihtoehtona on joko menojen leikkaus tai tulojen lisäys. Harakka tarjosi menoleikkausten vaihtoehdoksi verovapaiden osinkojen lähdeveroa.

– En usko ollenkaan niihin lukuihin, joita siitä (lähdeverosta) on annettu ulospäin. Toisaalta pitää muistaa, että lähdevero on osa tuloverotusta, sehän ei ole mikään erillinen vero. Lähdevero ei siis saisi johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, Lintilä sanoo.

SDP:n mukaan viiden prosentin lähdeveron tuotto olisi 400 miljoonaa euroa, Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) julkaiseman analyysin mukaan 250 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmassa on sovittu, että ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen lähdeverosta tehdään selvitys, joka valmistuu vuonna 2022 eli vaalikauden ehtoopuolella.

– Hallituksen päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon ja tutkimukseen, Lintilä toteaa.

Kiristävät verouudistukset olisivat väärä tie

Lintilä muistuttaa myös, että keskustan hallitusneuvotteluihin menemisen ehtona oli, ettei yrittäjyyden verotus kiristys.

– Se pätee edelleen.

Hänen mukaansa maan talouden ja yritysten kannalta on ensiarvoista, että verotus on ennakoitavaa ja siihen voi luottaa.

– Jos lähdettäisiin tekemään merkittäviä verouudistuksia, joilla olisi kiristävä vaikutus, niin se olisi totaalisesti väärä tie, Lintilä sanoo.

Lintilä muistelee, että ennen kuin oli päästy ensimmäistä kertaa edes Säätytalon portaita ylös hallitusneuvotteluihin, tuli ensimmäiset lehtijutut siitä, että Rinteen hallitus romuttaa yrittäjyyden edellytykset.

– Sieltä jäi epävarmuuden kuva, ja tässä sitä nyt yritetään pikkuhiljaa korjata.

Lintilä huomauttaa, että Suomen Yrittäjät kuitenkin kehui hallitusohjelmaa sen julkistamisen jälkeen. Yrittäjien mukaan hallitusohjelma oli pelättyä parempi, sillä yrittäjyyden olosuhteissa ei tapahdu isoa muutosta parempaan eikä huonompaan.

– Kyllä me pidämme näistä kiinni. Veronkorotukset on hallitusohjelmaan lueteltu, Lintilä lupaa.

Ei tuloveronkevennyksiä liittokierroksen tueksi

Toisaalta myöskään ylimääräisiä veronkevennyksiä ei ole luvassa. Työmarkkinajärjestöt ryhtyvät syksyllä neuvottelemaan liittokohtaisesti palkoista ja työehdoista. Lintilän mukaan hallitus ei aio tukea sopimusten syntymistä tuloveronalennuksin.

– Meillä on kirjattu 200 miljoonaa alemmille (tuloluokille), ja se on lähinnä kompensointia kulutusverojen nostamiseen eli polttoaineveroon lähinnä. Mitään lisätoimia meillä ei ole, Lintilä sanoo.

Hallitus aikoo korottaa polttoaineveroa 250 miljoonalla eurolla.

Lintilä toivoo kuitenkin, että palkkamaltti säilyy liittokierroksella.

– Me laitoimme viime kaudella kustannuskilpailukyvyn kuntoon. Nyt me tarvitsisimme tuottavuuskilpailukyvyn kuntoon, niin julkisella sektorilla kuin yrityspuolella.