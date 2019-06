Rahajäljitelmiä liikkeellä – kelpuutettu maksuvälineeksi

Poliisille on viime viikkoina toimitettu useissa eri yhteyksissä maksuvälineenä käytettyjä 20 ja 50 euron seteleitä.

Poliisin mukaan huolimatta siitä, että seteleissä on merkintä ”THIS ON NOT LEGAL, IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS” eli setelit on alun perin tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi elokuvissa, on niitä kelpuutettu maksuvälineeksi. Maksaessaan tällaisella rahalla syyllistyy rahajäljitelmän levitykseen.

Elokuvarahojen lisäksi poliisi tapasi viikonloppuna Lahdessa nuoren miehen, joka yritti maksaa hotellihuonetta väärällä 200 euron setelillä. Kiinni otettaessa hänen hallustaan löydettiin kahdeksan väärennettyä 200 euron seteliä. Kaikissa seteleissä on punaisella kirjoitettu venäjänkielinen teksti ”TÄMÄ EI OLE OIKEAA RAHAA”.

Setelit mies kertoi ostaneensa internetissä toimivasta kauppapaikasta, jonka nimeä poliisi ei ilmoita. Miestä epäillään rahajäljitelmän levittämisestä, joka on rikos.

Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen käteismaksuja vastaanotettaessa.