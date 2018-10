Bengt Holmström: Raha tulee parhaiden ihmisten ja ideoiden luo

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talousnobelisti kyseenalaistaa käsityksen amerikkalaisten yliopistojen paremmuuden syistä.

Massachusettsin teknillinen korkeakoulun MIT:n professori ja vuoden 2016 talousnobelisti Bengt Holmström kyseenalaistaa eurooppalaisen käsityksen yhdysvaltalaisten yliopistojen ylivoiman syistä.

Hän otti asian esiin puheenvuorossaan taloustieteen tutkijakoulun ja tutkimusyksikön Helsinki GSE:n avajaisissa, kerrotaan Aalto-yliopiston tiedotteessa.

– Euroopassa sanotaan usein, että yhdysvaltalaiset yliopistot ovat hyviä, koska niillä on paljon rahaa. Minä kuitenkin väitän, että raha tulee parhaiden ihmisten ja ideoiden luo. Itse olisin urani alussa voinut valita Harvardin tai Yalen mutta meninkin Northwesterniin, koska siellä olivat oman erikoisalani ykkösosaajat – ja se oli parhaita päätöksiäni ikinä, Bengt Holmström sanoi.

Holmström arvioi myös, että innovaatioiden syntyminen vaatii think big -ajattelun sijaan rajaamista.

– Et voi ajatella laatikon ulkopuolelta, jos sinulla ei ole ensin laatikkoa. Yhdysvalloissa tohtorinkoulutuksen kaksi ensimmäistä vuotta istutaan luennoilla. Sen jälkeen opiskelijat opetetaan oikein vastaamisen sijaan esittämään oikeita kysymyksiä, mikä on äärimmäisen vaikeaa. Miten tunnistaa ongelma ja rajata se niin, että se on mahdollista ratkaista?

Avajaisissa puhui myös vuoden 2014 talousnobelisti, Toulose School of Economicsin professori Jean Tirole. Hänen mukaansa yhteiskunnan isojen ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemista hankaloittaa se, että yhden hyvä ja yhteinen hyvä ovat usein ainakin aluksi ristiriidassa keskenään.

– Haluamme uskoa vihreään kasvuun. Oikeasti poliitikkojen pitäisi uskaltaa sanoa, että ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii myös rahallista panostusta, Jean Tirole totesi.