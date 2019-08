Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn mielestä nuorille on turvattava paremmat taloustaidot.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA muistuttaa, että vuoteen 2040 mennessä 80 vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu Suomessa ja tulevien työikäisten joukko kutistuu. Tällä on suuri vaikutus talouteen, ja se vaatii tulevilta sukupolvilta taloudellista varautumista.

– Raha ei ole pahasta vaan hyvästä. Raha on muutosvoima, ja nuoret ansaitsevat paljon paremmat välineet kasvattaa varojaan kuin mitä heille nyt on tarjolla, toteaa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn johtaja Emilia Kullas tiedotteessa.

Hänen mukaansa suomalaiset tarvitsevat parempia taloustaitoja ja sijoittamiseen houkuttelevia vaihtoehtoja. Poliitikkojen pitäisi kirittää kansankapitalismia tarjoamalla verotuettuja säästämismuotoja.

– Meistä kaikista kertyy digitaalinen jalanjälki. Se kertyy myös tavastamme käyttää rahaa. Tulevaisuudessa se voi olla tietynlaista valuuttaa: mitä paremmin hoidat raha-asiasi, sen halvemmalla saatat saada luottoa.

Taloustaito on elämän perustaito, kuten kyky lukea tai laskea. Ilman kunnon otetta omista raha-asioista ajautuu helposti hankaluuksiin, sekä nuori tai vanha, Kullas painottaa.

Kullas puhuu tulevaisuuden taloustaidoista keskiviikkona OK!Akatemiassa opettajankouluttajille. OK!Akatemia on Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän vuosittain järjestämä kutsuseminaari opettajankouluttajille.

– Meidän on ehkä vaikea kuvitella, minkälaisia ovat tulevaisuuden talous- ja työelämätaidot. Varmaa on se, että jotain muuta mitä tänään. Jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, meidän tulee varmistaa, että opettajilla on osaaminen talous- ja työelämätaitojen opettamiseen. Koulu on paikka, jossa nuoret kohtaavat ja ovat taustastaan riippumatta saman tiedon äärellä, toteaa Talous ja nuoret TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.