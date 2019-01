Raha ei aina auta koulutuksen laatuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE korostaa opiskelijapalautteen tärkeyttä koulutuksen laatujärjestelmässä.

Useat ammatillisen koulutuksen ongelmat olisivat ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen AMKE:n mukaan ennaltaehkäistävissä toimivalla laatujärjestelmällä.

Toimivan laatujärjestelmän luontainen osa on yhdistyksen mukaan opiskelijapalaute. Opiskelijoiden ottaminen mukaan osallistumaan on jatkuvan kehittämisen työkalu, jolla ei vain arvioida mennyttä vaan kehitetään toimintaa jatkuvasti.

AMKE:n toimitusjohtajan Veli-Matti Lampun mielestä on tärkeää, että koulutuksen laadusta ja kehittämistarpeista käydään julkista keskustelua.

– Kun julkisuuteen nousee jokin ongelma, sen korjaaminen on opiskelijan kannalta useimmiten auttamattomasti myöhässä, jos hän on kokenut saaneensa opintojensa aikana riittämättömästi ohjausta ja tukea. Jokainen ammatillisen koulutuksen epäonnistuminen nakertaa myös sen uskottavuutta, Lamppu painottaa tiedotteessa.

Osaltaan ongelmia selittää AMKE:n mukaan ammatillisen koulutuksen yli 300 miljoonan euron rahoitusleikkaukset vuosina 2013 –2017. Tämän seurauksena henkilöstöä on vähennetty, mutta opiskelijamäärät ovat kasvaneet yli 16 prosenttia vuodesta 2009.

Useimmat kohdatut ongelmat liittyvät yhdistyksen mukaan koulutuksen laatuun. Opiskelija ei ole esimerkiksi saanut riittävää ohjausta ja tukea, eivätkä opinnot ole edenneet suunnitellusti. AMKE muistuttaa, että jos koulutuksen järjestäjän laatujärjestelmä ei toimi, ei rahakaan yksin auta.

SAKKI ry:n puheenjohtaja Elias Tenkasen mukaan uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden tulee olla entistä vahvemmin toiminnan keskiössä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa niin omiin opintoihinsa kuin koko oppilaitosyhteisön kehittämiseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, palautejärjestelmän sekä muiden osallisuuden mahdollistavien käytäntöjen kautta. Opiskelijoiden osallisuus opetuksen ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ovat keskeisiä keinoja, joilla koulutuksen järjestäjä voi seurata koulutuksen laatua, Tenkanen toteaa.

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia korostetaan myös OSKU ry:ssä.

– Valtakunnallisesti suunta opiskelijan mielipiteen arvostamisessa on oikea ja opiskelijapalautteet vaikuttavatkin ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. On viime kädessä oppilaitoksen johdon vastuulla, että opiskelija voi ja uskaltaa antaa palautetta – samaan aikaan on kuitenkin huolehdittava, että opiskelija myös tietää, miten palaute huomioidaan koulutuksen kehittämisessä. Tarvitsemme jatkossakin aitoa keskustelua ja yhdessä kehittämistä – opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen ei saa jäädä vain valtakunnallisten palautekyselyiden varaan, huomauttaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja Jessica Makkonen.