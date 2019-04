Radikaalien kultaiset säännöt: Pilkanteko on ase

Saul Alinskyn 1960-luvun rajut opetukset aktivisteille elävät yhä.

Suomessa vähälle huomiolle on jäänyt amerikkalaisen vasemmistoradikaali- tai aktivistiprofeetta Saul Alinskyn (1909-72) vaikutus USA:n politiikassa. Monet erilaiset kovan linjan vasemmisto- ja muut aktivistit kertovat tänäänkin olevansa poliittista vastapuoltaan kohtaan armoa tuntemattomia alinskylaisia.

Saul Alinskylla oli aikanaan merkittävä vaikutus nuoreen yhteisöjärjestäjä Barack Obamaan ja opiskelija Hillary Clintoniin, joka teki Alinskysta On vain taistelu -otsikolla opinnäytetyön. Republikaanit ovatkin pyrkineet tuomaan esiin heidän Alinsky-taustaansa.

1960-luvun vastakulttuurin suureksi nimeksi tullut Saul Alinsky on nyt USA:ssa erilaisten aktivistiryhmien oppi-isä, kun ne käyvät valtaa pitävien kimppuun. Kyse on myös rankemmasta toiminnasta ja erilaisesta häirinnästäkin poliittisesti pahasti kahtia jakautuneessa maassa.

Vaikka Suomen politiikassa otteet ovat toisia, voi myös täällä joskus nähdä häivähdyksiä alinskylaisuudesta:

EVA:n ex-johtaja Matti Apunen puhuu Verkkouutisten podcastissa opposition taitavuudesta nimetä asioita ja iskostaa ”nöyryyttäviä kuolemansuudelma-termejä” kuten pakkolaki, pakkokorotus, pakkoyhtiöittäminen.

– Porvaripuolueet ovat ihan kädettömiä. Ne eivät pysty vastaamaan tähän yleensä millään tavalla. Oikea vastaus pakkolakiin olisi, että tämä on naurettava ilmaus, lopettakaa sen käyttö, että ette tee itsestänne naurettavaa pelleä – kaikki lait ovat pakkolakeja, Matti Apunen sanoo.

Mikä tahansa kelpaa

Pääteoksensa Rules for Radicals avaussanoissa Saul Alinsky toteaa, että ”seuraava on niille, jotka haluavat muuttaa maailman siitä mitä se on siksi mitä he uskovat sen voivan olla. Machiavellin Prinssi kirjoitettiin niille joilla on, jotta he pitäisivät vallan. Rules for Radicals on niille joilla ei ole, jotta he ottaisivat sen”.

– Järjestäjän tehtävä on taktikoida ja houkutella, provosoida establishmentia niin, että se hyökkää julkisesti hänen kimppuunsa sanoen ’vaaralliseksi viholliseksi’. Hysteerinen establishmentin ensireaktio ei vain vahvista järjestäjän osaamista, vaan myös varmistaa automaattisen julkisen tuen, Alinsky muotoili.

– Taistelussa lähes mikä tahansa kelpaa, hän opetti.

Saul Alinskyn Rules for Radicalsin 12 valtataktiikan ohjetta kuuluvat vapaasti suomennettuina seuraavasti:

1. Valta ei ole vain sitä mitä sinulla on, vaan sitä, mitä vihollinen katsoo sinulla olevan.

2. Älä koskaan mene omien kannattajiesi kokemuksen ulkopuolelle. Se aiheuttaa hämmennystä, pelkoa ja perääntymistä.

3. Mene aina kun mahdollista vihollisesi kokemuksen ulkopuolelle. Haluat aiheuttaa hämmennystä, pelkoa ja perääntymistä.

4. Laita vihollinen elämään omien sääntöjensä mukaisesti. ”Voit tappaa heidät tällä, sillä he eivät voi noudattaa sääntöjään enempää kuin kristitty kirkko voi elää kristinuskon mukaisesti”.

5. Pilkanteko on ihmisen voimakkain ase. Pilkantekoon on lähes mahdoton vastata. Se myös raivostuttaa vastapuolen, joka sitten reagoi sinun eduksesi.

6. Hyvä taktiikka on sellainen, josta kannattajasi nauttivat.

7. Taktiikasta joka kestää liian kauan tulee taakka.

8. Pidä painetta jatkuvasti yllä.

9. Uhka on yleensä pelottavampi kuin asia itse.

10. Päälähtökohta taktiikalle on kehittää operaatioita, jotka pitävät yllä jatkuvaa painetta vastapuolella.

11. Jos torjut kovaa ja tarpeeksi syvältä, se läpäisee vastapuolen.

12. Menestyksekkään hyökkäyksen hinnaksi tulee rakentava vaihtoehto. Et voi ottaa riskiä vihollisen ansasta, jossa hän äkkiä suostuukin sopimukseen.

13. Valitse kohde, ”jäädytä” se, nimeä tai henkilöi se, ja jaa sitä eri leireihin. Luo vastakkainasettelu.